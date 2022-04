Minister nuanceert: politie 'heeft geen toestemming' inzet gezichtsherkenning

Demissionair minister Grapperhaus komt terug op eerdere uitspraken dat de Nederlandse politie geen gezichtsherkenning gebruikt. Hij zegt nu alleen nog dat daar 'geen toestemming voor wordt gegeven'. Verdere duidelijkheid over gebruik van Clearview is er nog niet.

De minister van Justitie en Veiligheid schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. In die brief nuanceert Grapperhaus de woorden van demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Die schreef in september dat de Nederlandse politie niet gebruikmaakte van de controversiële gezichtsherkenningssoftware van Clearview AI. Dekker schreef letterlijk: "Biometrische surveillance, in de zin van realtime gezichtsherkenning, wordt op dit moment in Nederland niet gedaan." Dekker sprak in de brief namens Grapperhaus.

Grapperhaus wil dat bericht nu nuanceren. Hij 'herfomuleert' de zin van Dekker: "Voor het gebruik van biometrische surveillance in de publieke ruimte door de politie, in de zin van realtime gezichtsherkenning, wordt op dit moment in de politieorganisatie geen toestemming gegeven."

Volgens Grapperhaus was de eerdere zin van Dekker te ruim omschreven. Die zin leek namelijk te gaan over iedere vorm van biometrische surveillance in Nederland, en niet specifiek over het gebruik ervan binnen de Nationale Politie. In de nieuwe zin is dat duidelijker.

Tegelijkertijd laat de nieuwe zin juist ook veel meer ruimte voor interpretatie. Want eerder ontkende Grapperhaus en Dekker nog in hun geheel dat biometrische surveillance werd gebruikt binnen de politie, maar in de nieuwe formulering gaat het over toestemming en niet over het gebruik ervan. Van wie de toestemming zou moeten komen waar Grapperhaus het over heeft is ook niet duidelijk. Ook kan het geïnterpreteerd worden dat de politie Clearview wel kan gebruiken, maar dan zonder toestemming.

Er is nog steeds veel onduidelijk over het gebruik van de software van Clearview in Nederland. Clearview AI is een Amerikaans bedrijf dat een database heeft met foto's van mensen, en daar vervolgens software bij heeft gemaakt die in realtime gezichten kan herkennen. Het gebruik ervan is omstreden, en Europese politici pleiten voor een verbod op zulke software. Uit onderzoek en interne documenten van Buzzfeed blijkt dat de software in Nederland meerdere keren zou zijn ingezet door agenten. Op eerdere Kamervragen zei Grapperhaus dat het 'niet bekend was' of de software in Nederland werd ingezet, maar de politie zou dat niet hebben gedaan. Later herhaalde Sander Dekker dat dus nog eens, nadat Buzzfeed nieuwe informatie had gepubliceerd. In België bleek de minister van Binnenlandse Zaken te hebben gelogen toen ze zei dat de Belgische politie Clearview nooit had gebruikt.