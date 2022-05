Kabinet wacht nog op AP-advies voor wetsvoorstel tegen 'doxing'

Het demissionair kabinet wil zo snel mogelijk een wet doorvoeren tegen doxing, het openbaar maken van persoonlijke gegevens. Wel wacht het nog op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Pas daarna kan een wetsvoorstel daarover worden doorgestuurd naar de Hoge Raad.

Dat schrijft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op een Kamermotie om zo snel mogelijk met het wetsvoorstel door te pakken. Afgelopen zomer werd een consultatie opgezet voor het voorstel, waarop verschillende adviezen binnenkwamen. Het kabinet wacht nu nog op toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens. "De AP heeft aangegeven binnenkort advies uit te brengen", schrijft Grapperhaus. "Hoewel ik doordrongen ben van het belang om doxing snel strafbaar te stellen, hecht ik eraan, mede gelet op de verplichting krachtens de AVG, het advies van de AP af te wachten."

Het advies van de AP is niet het enige dat nog nodig is voor het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer kan. Eerst laat Grapperhaus dat nog via de Afdeling advisering van de Raad van State gaan voor een advies.

Het wetsvoorstel moet het openbaar maken van privégegevens met als doel iemand te intimideren strafbaar maken. De Tweede Kamer wil dat al langer. Grapperhaus stelde deze zomer al een wetsvoorstel op, waardoor doxers een maximale celstaf van een jaar kunnen krijgen.