Nederlandse kabinet zet volgende stap om doxing strafbaar te maken

Het Nederlandse kabinet heeft het wetsvoorstel om doxing strafbaar te maken ter advies naar de Raad van State gestuurd. Dat heeft de verantwoordelijke minister, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, bekendgemaakt. Doxing is het verspreiden van persoonsgegevens om iemand te intimideren.

Het verspreiden van persoonsgegevens met intimidatie als doel wordt volgens het voorstel een strafbaar feit, zo blijkt uit een bericht van de Rijksoverheid. Daarmee kan de politie eerder ingrijpen als persoonsgegevens bijvoorbeeld in chatgroepen rondgaan. Nu is dat nog niet direct strafbaar. De bedoeling is om intimidatie van personen online daardoor in Nederland beter te kunnen aanpakken.

Daders kunnen voor doxing maximaal een gevangenisstraf van een jaar krijgen, zo staat in het voorstel, dat nog niet online is verschenen. De publicatie gebeurt vermoedelijk als het voorstel naar de Tweede Kamer gaat. Het vorige kabinet publiceerde een vroege versie van het wetsvoorstel vorig jaar en nodigde daarbij betrokken partijen uit op het voorstel te reageren: een zogenoemde consultatie.

Met het voorstel krijgen providers en eigenaren van platforms ook een rol om berichten met doxing te verwijderen. Als dat niet gebeurt, kunnen gebruikers naar de rechter stappen om dat af te dwingen. Dat is nu nog niet mogelijk, omdat het nog niet strafbaar is.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State, een adviesorgaan van het kabinet, om te adviseren over onder meer de juridische haalbaarheid van het voorstel. Als die het goedkeurt, gaat het voorstel naar de Tweede Kamer. Daarna kan het opgenomen worden in de wetgeving.