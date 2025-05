Eerste Kamer neemt wetsvoorstel om doxing strafbaar te maken aan

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel om doxing strafbaar te maken aangenomen. Daarmee wordt het naar verwachting vanaf volgend jaar strafbaar om persoonsgegevens van anderen te delen met intimidatie als doel.

De wet tegen doxing treedt naar verwachting in op 1 januari 2024, schrijft de Rijksoverheid. Onder de wet riskeren daders tot twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal 22.500 euro. Bij doxing van mensen met bepaalde beroepen wordt de straf met een derde verhoogd. Daaronder vallen bijvoorbeeld burgemeesters, politici, rechters, advocaten, journalisten en politieagenten.

Bij doxing delen kwaadwillenden openbaar persoonsgegevens van slachtoffers, zoals adressen, telefoonnummers of privégegevens van gezinsleden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in chatgroepen en op sociale media. Het doel is dan om het slachtoffer angst aan te jagen. Doxing komt volgens de Rijksoverheid steeds vaker voor, onder meer tegen opiniemakers, wetenschappers, journalisten en politici. Het komt echter bijvoorbeeld ook voor bij ex-partners.

Er wordt al jaren gewerkt aan dit wetsvoorstel. Toenmalig demissionair minister Ferd Grapperhaus sprak in juli 2021 al uit dat hij doxing wil verbieden. Zijn opvolger, minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius, stuurde vorig jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, die in februari al akkoord ging met het voorstel. De Eerste Kamer nam het wetsvoorstel dinsdag aan, op de laatste vergaderdag voor het zomerreces.