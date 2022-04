Nederlandse politie krijgt 114,5 miljoen euro voor agenten op internet

De Nederlandse politie krijgt structureel meer geld voor digitale versterking. Landelijk worden er 700 nieuwe agenten aangenomen die in wijken gaan werken, maar ook digitaal gaan optreden. De verdeling tussen die twee is onbekend.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maakt daarvoor 114,5 miljoen euro per jaar vrij, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Dat gebeurt naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen die in de afgelopen weken plaatsvonden. Een Kamermeerderheid wilde toen meer geld naar de politie. Het merendeel van het bedrag van 524 miljoen euro dat de politie krijgt gaat naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit, maar korpsen krijgen dus ook een deel voor versterking van wijk- en internetagenten.

Met de 114,5 miljoen euro per jaar kunnen 700 fte worden aangenomen. Die gaan zowel in de wijk als 'op internet' werken, maar de precieze verdeling daartussen is onbekend. Grapperhaus zegt dat de agenten 'verbinding met de wijk' moeten krijgen, maar omdat veel criminaliteit 'is verschoven naar de online wereld' wordt er ook geïnvesteerd in 'digitale agenten'. Hun exacte takenpakket staat verder niet omschreven in de brief.

Grapperhaus geeft ook extra geld aan de Landelijke Eenheid voor digitalisering. "De afgelopen tijd wordt steeds zichtbaarder hoe groot de impact is van georganiseerde criminaliteit en dat het gebruik van moderne technologie toeneemt", schrijft de demissionair minister. Daarom krijgt de Landelijke eenheid twintig miljoen euro, en het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak krijgen zeven miljoen euro. Dat is bedoeld voor 'digitale opsporing'.

Tot slot krijgen verschillend instanties extra geld voor het opsporen en aanpakken van online kindermisbruik. De politie krijgt daarvoor ook meer geld, maar er gaat ook 1,5 miljoen euro naar het Expertisecentrum Online Kindermisbruik.