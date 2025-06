Nederlandse politie start in 2025 met zelfcontrolesysteem rond hackbevoegdheid

De Nederlandse politie wil in 2025 een zelfreguleringssysteem inzetten om te controleren of politieteams hun bevoegdheid om apparaten van verdachten te hacken volgens de regels gebruiken. Ook moeten er maatregelen genomen worden om eventuele risico's te verhelpen.

De Inspectie Justitie en Veiligheid wil dat de politie zelf gaat controleren of politiemedewerkers hun hackbevoegdheid op legitieme wijze gebruiken. Vorig jaar heeft de politie toegezegd een intern controlesysteem te willen invoeren en hiervoor is inmiddels een plan opgesteld. In 2025 moet het controlesysteem in werking treden. Wel zal de Inspectie toezicht blijven houden op de uitvoering van het plan en eventueel tussentijds aanbevelingen geven.

Tegelijkertijd uit de Inspectie zorgen over mogelijke vertragingen, wegens personeelsgebrek. De Inspectie ziet als risico dat de politie alle capaciteit richt op het hacken zelf, in plaats van op de controle. En dat terwijl het controlesysteem belangrijk is om de hackbevoegdheid op een juiste manier in te zetten en om vertrouwelijk materiaal te beschermen, aldus de Inspectie.