Wetsvoorstel geeft Nederlandse politie toegang tot besloten appgroepen voor orde

Er is een wetsvoorstel in de maak om de Nederlandse politie de bevoegdheid te geven om besloten appgroepen te infiltreren voor handhaving van de openbare orde. Nu mag dat alleen om misdrijven op te sporen.

Het kabinet werkt 'met prioriteit' aan die mogelijkheid, meldt minister van Justitie en Veiligheid David van Weel aan de Tweede Kamer. "Met prioriteit wordt parallel gewerkt aan de mogelijkheid om in het kader van de openbare-ordehandhaving de politie ook toegang tot besloten app- en chatgroepen te geven", schrijft de minister.

Het halfjaarbericht van de politie gaat verder over een komend wetsvoorstel om de politie de mogelijkheid te geven om voor het handhaven van openbare orde publiek beschikbare bronnen te raadplegen. Daaronder zijn ook open chatgroepen op bijvoorbeeld Telegram. Van Weel benadrukt dat het van de groep afhangt of die besloten is. "Een groep is besloten zodra er een effectief deurbeleid wordt gevoerd en de politie zichzelf moet voordoen als gelijkgestemde van de groep om deel te nemen", aldus de minister.