Volvo roept 72.000 elektrische auto's terug om mogelijke softwarefout

Volvo roept wereldwijd iets minder dan 72.000 elektrische auto's terug vanwege een mogelijke softwarefout. Het gaat om problemen met het tonen van onder meer de snelheid in EX30-modellen. In Nederland zijn er ruim 4600 van deze voertuigen geregistreerd.

De EX30-suv toont informatie over de snelheid en het aantal toeren niet op een traditioneel dashboard, maar op een digitaal display in het midden van de auto. Het scherm zou door de softwarefout in een testmodus belanden en geen informatie meer tonen. In plaats daarvan wordt er een regenboog getoond om de kleurweergave te testen, meldt De Telegraaf.

Het softwareprobleem wordt verholpen door middel van een over-the-airupdate. De autofabrikant verwijst klanten door naar hun lokale Volvo-dealer indien de elektrische auto niet automatisch wordt voorzien van een nieuwe update. Het updaten van de software bij de dealer is kosteloos, meldt Volvo. De fabrikant werkt momenteel aan de uitrol van de update.

Vorig jaar had Volvo ook al last van softwareproblemen bij de grotere EX90. De lancering van die wagen werd toen een aantal maanden uitgesteld.