Bungie kondigt 'Frontiers'-content aan voor Destiny 2 in 2025

Bungie heeft bekendgemaakt dat Destiny 2 volgend jaar wordt voorzien van nieuwe content. De studio teaset de komst van de inhoud in een update over de toekomst van de game. De nieuwe content draagt de codenaam 'Frontiers'.

Het is nog niet bekend wat Frontiers precies inhoudt. In The Journey Ahead-stream is enkel de werktitel van de nieuwe content te zien, met daarbij het logo van Destiny 2. Vervolgens toont het beeld de tekst 'de reis gaat verder' met daarbij het jaartal 2025.

In dezelfde stream maakt Bungie bekend dat Destiny 2 tot de komst van Frontiers nieuwe seizoenen krijgt. Die seizoenen worden dit keer episodes genoemd, waarvan er dit jaar drie verschijnen: Echo, Revenant en Heresy. De eerste episode vindt plaats op Nessus en focust zich op de Vex. De Revenant-episode introduceert een Potion Crafting-systeem en draait om de Fallen. Heresy brengt spelers terug naar de Dreadnought uit The Taken King-uitbreiding.

De Destiny-franchise bestaat in 2025 elf jaar. De originele game verscheen in 2014, gevolgd door Destiny 2 in 2017. Sindsdien is de game regelmatig voorzien van nieuwe contentupdates. Er gaan al enige tijd geruchten rond over de komst van Destiny 3, maar het lijkt erop dat Bungie ervoor kiest om het tweede deel nog minstens één jaar in stand te houden.