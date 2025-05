Bungie ontslaat 17 procent van werknemers en stoot onaangekondigde game af

Bungie gaat 220 werknemers ontslaan, ofwel 17 procent van het personeelsbestand. Daarnaast hevelt het de ontwikkeling van een onaangekondigde actiegame over naar een nieuwe PlayStation-studio. Bungie zegt onder meer in het verleden te ambitieus te zijn geweest.

De ontslagronde en afstoting zijn nodig 'vanwege toenemende ontwikkelkosten, verschuivingen in de branche en langdurige economische omstandigheden', schrijft Bungie. Het personeelsbestand wordt dan ook gekrompen om geld te besparen en Bungie zal volledig focussen op Destiny en Marathon. Het bedrijf zegt dat 'de meeste' leidinggevenden het bedrijf zullen verlaten.

Het focussen op Destiny en Marathon betekent dat Bungie niet langer zal werken aan een onaangekondigde actiegame 'in een nieuw sciencefantasyuniversum', maar dat werk zal overhevelen naar een nieuwe PlayStation Studios-studio. Bungie deelt geen verdere details over deze game of de nieuwe studio.

Verder zegt het bedrijf nauwer te gaan samenwerken met moederbedrijf Sony Interactive Entertainment, waardoor 155 Bungie-banen, ofwel 12 procent van het banenbestand, geïntegreerd worden in SIE. Zo hoeven die werknemers niet ook ontslagen te worden.

Bungie zegt dat de huidige geldproblemen onder meer komen door ambitieuze plannen uit het verleden. Zo wilde Bungie drie grote franchises hebben, waaronder Destiny en Marathon. Dit plan zorgde er echter voor dat de werknemers van Bungie te veel verspreid waren over de verschillende titels. Daarnaast merkt Bungie op dat het bedrijf in 2023 snel groeide, maar dat de wereldwijde economie in dat jaar vertraagde, dat games toen minder populair werden 'en de kwaliteit van Destiny 2: Lightfall niet voldeed'. "We waren te ambitieus, onze financiële veiligheidsmarges werden overschreden en we begonnen rode cijfers te schrijven." Het bedrijf benadrukt nog steeds games te blijven maken en nog 850 werknemers te hebben die aan Destiny en Marathon werken.