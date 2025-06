Bungie stelt Destiny 2-uitbreiding The Final Shape uit tot juni 2024

Bungie maakt bekend dat Destiny 2-uitbreiding The Final Shape wordt uitgesteld tot 4 juni 2024. Volgens de ontwikkelaar heeft het team 'meer tijd nodig'. Aanvankelijk zou de uitbreiding volgend jaar op 27 februari worden uitgebracht.

De ontwikkelaar maakt het uitstel bekend in een blogpost. Volgens de studio, die in 2022 werd overgenomen door Sony, is The Final Shape het 'hoogtepunt van de eerste tien jaar aan Destiny-verhalen'. Sinds de vermeende ontslagronde bij Bungie ging het gerucht al rond dat de studio van plan was om de Destiny 2-uitbreiding uit te stellen. Naar verluidt is 8 procent van de Bungie-werknemers de laan uit gestuurd, vanwege de slecht ontvangen Lightfall-uitbreiding.

Ondertussen gaat Season of the Wish op 28 november 2023 van start. Het gros van de content van het seizoen loopt nu door tot juni, in plaats van februari zoals oorspronkelijk gepland. Echter gaat Bungie extra content uitbrengen om het gat tussen februari en juni op te vullen. Het gaat onder meer om nieuwe wekelijkse quests genaamd Wishes en het jaarlijkse Moments of Triump-event met bijbehorende beloningen.