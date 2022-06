Bungie klaagt man aan die takedownverzoeken uit naam van Bungie stuurde

Bungie is een rechtszaak gestart tegen een persoon die valselijk uit naam van het bedrijf sommaties naar YouTube-videomakers stuurde om Destiny 2-materiaal offline te halen. Bungie eist een schadevergoeding van 7,6 miljoen dollar.

Bungie claimt onder andere dat er sprake is van reputatieschade en economische schade door de handelingen van de man. Het gamebedrijf beschuldigt de YouTube-gebruiker, met de alias Lord Nazo, ervan grote hoeveelheden takedownverzoeken via YouTube verstuurd te hebben. Die verstuurde hij uit naam van Bungie waarbij hij een beroep op de Amerikaanse auteurswet DMCA deed. Lord Nazo registreerde mailaccounts met de naam CSC, een bedrijf voor bescherming van intellectueel eigendom waar Bungie mee samenwerkt.

Het ging om in totaal 96 takedownverzoeken, gericht aan YouTube-videomakers die zich op Destiny 2 richten. De golf aan sommaties van eerder dit jaar veroorzaakte verontwaardiging binnen de Destiny 2-gemeenschap, vooral omdat het gros duidelijk onterecht was. Lord Nazo mengde zich volgens de claim actief in die discussies. Bungie haastte zich dan ook om te melden dat de verzoeken niet van het bedrijf afkomstig waren en dat de verantwoordelijke opgespoord zou worden.

De vermeende dader maakte volgens Forbes zelf Destiny 2-video's. Uit de aanklacht zou blijken dat Lord Nazo in het verleden loops van Destiny 2-muziek op zijn kanaal zette en daar authentieke takedownverzoeken voor kreeg, uit naam van Bungie en CSC. Hij weigerde zijn video's te verwijderen, waarna YouTube zijn gehele kanaal offline haalde. Met een verwijzing naar de golf takedownclaims, die hij zelf valselijk had ingediend, probeerde Lord Nazo YouTube te bewegen zijn kanaal weer te activeren.

Voormalige vrienden van Lord Nazo zouden beschreven hebben hoe de gebruiker op Discord uitlegde welke stappen hij ondernam bij de takedownverzoeken en hoe eenvoudig het was om deze in te dienen bij YouTube. Bungie spreekt van een 'loophole' omdat YouTube niet verifieert dat de verzoeken van de rechtmatige partij komen. Lord Nazo zou ook dreigmails naar CSC gestuurd hebben, met de boodschap 'Better start running. The clock is ticking'.