Als we toe willen naar internet-of-thingsapparaten zonder vervuilende batterijen, moeten we de communicatie bestand maken tegen tussenpozen zonder stroom. Onderzoekers van de TU Delft zetten een belangrijke stap met FreeBie: intermittently-powered bluetooth.

Beperkingen in de energieaanvoer zijn iets waar we momenteel allemaal hinder van ondervinden, maar voor elektronica zonder batterijen zijn ze vaak funest. De werking wordt dan onderbroken en dat heeft gevolgen voor het oppakken van het werk zodra er weer energie is. Waar was het ook alweer mee bezig toen de stroom abrupt uitviel? Om te kunnen functioneren met tussenpozen zonder energie, moeten apparaten zonder batterij eigenlijk hun staat met grote regelmaat opslaan. Is er weer even stroom, dan pakt de elektronica het werk weer op vanaf het laatst opgeslagen controlepunt. Probleem: daar is standaard een klok voor nodig en die vereist weer een batterij.