Onderzoekers TU Delft ontwikkelen batterijloos makersplatform BFree

Onderzoekers van de TU Delft hebben een makerplatform met de naam BFree ontwikkeld waarmee hobbyisten batterijloze internet-of-things-elektronica kunnen inzetten. Het platform schrijft daarvoor de staat van het systeem naar non-volatiel geheugen.

Het BFree-platform bestaat uit hardware om bijvoorbeeld sensoren aan te koppelen en software die maakt dat bij herstarten door stroomverlies het systeem snel verdergaat waar het was gebleven. "Voor hobbyisten is het tot nu toe vrijwel onmogelijk om apparatuur te ontwerpen op basis van batterijloze hardware. Daarom wilden wij het gebruik van ons platform voor iedereen toegankelijk maken", meldt Josiah Hester, die betrokken was bij het onderzoek van de TU Delft en de Northwestern University.

De makers richten zich vooral op internet-of-things-projecten met bijvoorbeeld zonnepanelen en streven naar een toename van elektronica zonder batterijen omdat deze vervuilend zijn. Dat probleem neemt toe naarmate internet-of-things groeit. Als zo'n IoT-systeem even niet genoeg energie heeft, valt dit op onverwachte momenten uit en volgt een herstart. BFree maakt dat zo'n project snel herstart en verdergaat vanaf een vlak voor de uitval aangemaakt checkpoint.

Het platform werkt met een Adafruit Metro M0 Express en een speciaal door de onderzoekers ontwikkelde shield waarop een Python-interpreter draait. De shield bevat non-volatiel geheugen, fram, voor het wegschrijven van de checkpoints en een condensator die als buffer voor energie dient. Verdere details staan op GitHub en TU Delft-assistant professor Przemyslaw Pawelczak en promovendus Vito Kortbeek vertellen er meer over in het Plus-artikel Elektronica zonder batterij: "De moeilijkheid zit hem in doorgaan waar je was".