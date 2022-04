Microsoft Surface Go 3 met nieuwe Intel-cpu's komt 5 oktober uit vanaf 439 euro

Microsoft heeft een nieuwe versie van zijn Surface Go-2-in-1 aangekondigd. De Surface Go 3 is qua ontwerp gelijk aan zijn voorganger, maar krijgt onder andere nieuwe Intel-processors. Het apparaat krijgt een adviesprijs vanaf 439 euro en is vanaf 5 oktober leverbaar.

De Surface Go 3 heeft hetzelfde 10,5"-display als zijn voorganger, bleek op woensdag tijdens de Surface-presentatie van Microsoft. Het scherm is aanrakingsgevoelig, heeft een resolutie van 1920x1280 pixels en een schermverhouding van 3:2.

Verder deze beschikt de 2-in-1 over dezelfde camera's, aansluitingen, speakers en afmetingen als de Surface Go 2, die vorig jaar werd geïntroduceerd. Daarmee heeft het apparaat een enkele USB-C-aansluiting, een Surface Connect-poort, een 3,5mm-jack, een microSD-kaartlezer en ondersteuning voor Windows Hello. Het bedrijf komt wederom met een LTE-uitvoering, die 4G ondersteunt via een nano-SIM-slot.

Wel nieuw zijn de Intel Amber Lake-Y-processors, die een tdp van 7W hebben en passief gekoeld zijn. Microsoft brengt Surface Go 3-varianten met Intel Pentium Gold 6500Y- en Core i3-10100Y-processors uit. In een specificatieoverzicht schrijft Microsoft dat de i3-variant een 'quadcore' is, maar op de Intel-website staat dat de Core i3-10100Y een dualcoreprocessor is, net als de Pentium Gold 6500Y. De i3-cpu heeft hogere kloksnelheden.

Microsoft claimt dat de Surface Go 3 dankzij zijn nieuwe chips tot 60 procent sneller is dan de Surface Go 2. Het Pentium-model wordt geleverd met 4GB geheugen en 64GB opslag. De i3-variant wordt geleverd met 8GB geheugen en een 128GB-ssd. Het apparaat draait Windows 11 en krijgt ondersteuning voor Surface Pen-stylussen, hoewel deze niet worden meegeleverd.

De Surface Go 3 met alleen wifi krijgt een adviesprijs vanaf 439 euro in Nederland. Het is niet duidelijk hoeveel de hoger gepositioneerde modellen gaan kosten in Nederland. De LTE-variant van de Surface Go 3 komt begin 2022, meldt Microsoft.