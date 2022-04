Microsoft Surface Pro X met Arm-soc krijgt wifi-only-variant vanaf 949 euro

Microsoft introduceert een wifi-only-variant van de Surface Pro X voor 949 euro. De Surface Pro 7+, die voorheen alleen voor de zakelijke markt was bestemd, komt ook beschikbaar voor consumenten vanaf 949 euro.

De nieuwe variant van de Surface Pro X verschijnt begin 2022 in Nederland en krijgt een adviesprijs vanaf 949 euro, meldt Microsoft in een persbericht. Voor dat bedrag krijgen gebruikers een variant met SQ1-Arm-soc, blijkt uit informatie van de Amerikaanse Microsoft-website. Verder beschikt de Surface Pro X-variant van 949 euro over 8GB geheugen en een 128GB-ssd.

De Surface Pro X is al verkrijgbaar in Nederland, maar is momenteel alleen leverbaar als duurder model met ook 4G-ondersteuning. De LTE-uitvoering met SQ1-soc, 8GB werkgeheugen en 128GB opslag kost in Nederland 1149 euro. Daarmee is het model met alleen wifi 200 euro goedkoper. De goedkoopste configuratie met een snellere en nieuwere SQ2-chip kost momenteel 1699 euro. Microsoft brengt ook wifi-only-modellen met SQ2-chip uit in de VS, maar maakt niet bekend wat deze gaan kosten in Europa.

Microsoft introduceerde de eerste Surface Pro X-apparaten in 2019. Het betreft een 2-in-1-apparaat met aangepaste Arm-soc, die Microsoft in samenwerking met Qualcomm heeft gemaakt. Het apparaat heeft daarnaast een 13"-scherm met resolutie van 2880x1920 pixels. Het wifi-only-model wordt bij release begin 2022 direct geleverd met de Arm-versie van Windows 11.

Verder brengt Microsoft de Surface Pro 7+ ook uit voor consumenten. Die laptop wordt geleverd met maximaal 32GB geheugen, Intel Tiger Lake-processors, een verwijderbare ssd en een accu die volgens Microsoft tot 15 uur meegaat. De Surface Pro 7+ komt beschikbaar vanaf 949 euro, meldt het bedrijf in een persbericht.