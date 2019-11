Gerucht: arm-versie Windows krijgt ondersteuning voor emulatie x64-programma's

De arm-versie van Windows 10 krijgt volgens diverse bronnen ondersteuning voor de emulatie van 64bit-programma's voor x64-architectuur. Momenteel emuleert de arm-versie van Windows alleen x86-programma's, maar niet de varianten voor 64bit-processors van Intel en AMD.

De ondersteuning voor emulatie van x64 komt in 2021 in Windows, meldt Neowin op basis van eigen bronnen. Twitteraar WalkingCat heeft inmiddels slides gedeeld die van Microsofts Ignite-conferentie lijken te komen en die ook melding maken van de komst van X64-emulatie. Dat zit er nu nog niet in, omdat het te langzaam zou zijn voor dagelijks gebruik.

De huidige arm-versie van Windows 10 emuleert alleen x86-programma's. Daardoor draaien veel games en toepassingen voor bewerking van foto's en video niet op computers met arm-socs; die komen vaak alleen nog uit in 64bit-versies voor Intel- en AMD-processors. Het is niet duidelijk welke programma's precies wel en niet werken op de huidige computers met arm-socs, zoals de Microsoft Surface Pro X.

Het is onduidelijk hoe die emulatie zal werken, maar programma's zullen met die emulatie trager werken dan de 32bit-varianten, claimt Neowin. Microsoft wil de informatie niet bevestigen. Het bedrijf bracht de arm-versie van Windows 10 enige tijd geleden uit. De Surface Pro X met Qualcomm SQ1-soc op basis van ARM-architectuur komt deze maand uit.