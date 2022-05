Microsoft brengt x64-emulatie op Arm alleen naar Windows 11

Microsoft heeft emulatie van x64-apps op Arm64 breed beschikbaar gemaakt maar alleen voor pc's met Arm-chips die Windows 11 draaien. De preview van x64-emulatie draaide vanaf december op Windows 10 on ARM.

Microsoft heeft de brede beschikbaarheid van x64-emulatie voor Windows 11 aangekondigd en het bedrijf benadrukt dat een pc vereist is die Windows 11 on ARM draait. Die mededeling is verschenen bij een blogbericht van december vorig jaar, die de preview van x64-emulatie voor Windows 10 on ARM aankondigde.

Wie x64-apps op Windows-pc's met Arm wil draaien, zal daarmee moeten upgraden naar Windows 11. Het bedrijf blijft Windows 10 on ARM wel tot oktober 2025 ondersteunen. Windows 10 on ARM verscheen eind 2017 maar het OS kon sinds die tijd alleen 32-bits x86-apps via de WOW64-emulatie draaien, waarmee veel software niet werkte op het besturingssysteem.

Windows on ARM kon al wel 64-bitsoftware draaien, maar alleen als die voor Arm-hardware is ontwikkeld. Microsoft hoopt dat Windows ook op laptops en tablets met bijvoorbeeld Snapdragon-processors op basis van Arm populair wordt. Het bedrijf brengt zelf een Surface Pro X-apparaat met Arm-soc uit.

In juni kondigde Microsoft ARM64EC voor Windows 11 on ARM aan. Deze application binary interface is interoperabel met x64 en ARM64EC-code van ontwikkelaars in apps draaien native op Windows 11 on ARM terwijl x64-code dan via emulatie draait.