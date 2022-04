MacOS-vm-app Parallels Desktop kan weer Windows 11 draaien na toevoeging TPM 2.0

Parallels Desktop, de virtualisatiesoftware voor macOS, heeft per versie 17.1 ondersteuning voor een virtuele TPM 2.0-module, waardoor het weer Windows 11 kan draaien. Microsoft introduceerde die eis een maand geleden.

Parallels kondigde ondersteuning voor Windows 11 al aan in augustus en stelde daarbij dat het gebruik van een virtuele TPM-chip het draaien van het nieuwe os mogelijk maakte. In de tussentijd scherpte Microsoft echter zijn TPM-eisen aan op het gebied van vm's, die tot dat moment wat losser waren dan de eisen voor fysieke systemen. Het minimum wat betreft een TPM werd gelijkgetrokken: men moet altijd versie 2.0 hebben, waardoor vm's na een update niet meer werkten. Met versie 17.1 van Parallels kunnen de vm's weer werken.

Parallels Desktop 17.1 ondersteunt verder M1-hardware, macOS Monterey als guest en host, drag & drop tussen de host en het guest, betere gameprestaties in zowel 2d als DirectX11-games en ondersteuning voor BitLocker en Secure Boot. Daarnaast kan Desktop het guest-os in accubesparingsmodus zetten als de acculading van het host-os te laag komt te staan en heeft het betere ondersteuning voor USB-apparaten en verbeterd beheer van schijfruimte, met name in virtuele machines.

Parallels Desktop 17 is beschikbaar in drie versies. Een nieuw abonnement van de standaardeditie kost 80 euro per jaar, een eenmalige aankoop kost 100 euro. Een upgrade naar de nieuwe editie kost 50 euro. Parallel Desktop voor de Mac Pro kost 100 euro per jaar of 50 euro per jaar als upgrade van de standaardeditie. De zakelijke versie van Parallels Desktop 17 kost 100 euro per jaar.