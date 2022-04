NASA lanceert Lucy-missie die Trojan-asteroïden van Jupiter gaat bestuderen

NASA heeft met succes een onbemand ruimtevaartuig gelanceerd dat de asteroïden rond Jupiter gaat bestuderen. De missie, genaamd Lucy, gaat twaalf jaar duren en behelst drie gravity assists om zijn doel te bereiken.

De lancering vond plaats op zaterdag, om 5:34 uur 's ochtends lokale tijd en 11:34 uur Nederlandse tijd. De raket, een ULA Atlas V 401, steeg op van Space Launch Complex 41, bij Cape Canaveral Space Force Station, in Florida. Lucy maakt een baan om de zon en keert rond oktober van volgend jaar terug voor een gravity assist bij de aarde, gevolgd door nog een gravity assist om de aarde in 2024, waarna het daadwerkelijk naar Jupiter af zal reizen en de Donaldjohanson-asteroïde van dichtbij zal bekijken. Dat gebeurt naar verwachting in 2025.

De Donaldjohanson-asteroïde is de eerste stop, gevolgd door de Trojan-asteroïden. Deze draaien niet in een baan om Jupiter heen, maar delen Jupiters baan om de zon. Die zal Lucy voor het eerst in 2027 tegenkomen. Na vier flybys met de Trojanen komt er een derde gravity boost in 2031 en in 2033 zal Lucy de Trojanen opnieuw van dichtbij bekijken.

NASA omschrijft de asteroïden als 'tijdcapsules' van de geboorte van ons zonnestelsel, meer dan vier miljard jaar geleden. De asteroïden zouden mogelijk gemaakt zijn van hetzelfde 'primordiale materiaal' waar de buitenste planeten uit bestaan. Hoewel het lang duurt voordat Lucy ze daadwerkelijk kan bestuderen, zegt missiehoofd Hal Levison: "Deze objecten zijn het wachten en alle moeite waard vanwege hun immense wetenschappelijke waarde. Ze zijn als diamanten in de lucht."

Lucy is de eerste missie die de Trojanen gaat bestuderen en volgens NASA heeft geen enkele andere ruimtemissie ooit zoveel verschillende bestemmingen in hun eigen banen om de zon gehad.

Daadwerkelijke lancering vindt plaats vanaf 34:40