NASA deelt nieuwe geluidsopnames van Marsrover Perseverance

NASA heeft nieuwe geluidsopnames gedeeld die de Marsrover Perseverance maakte tijdens zijn verblijf op de rode planeet. Er zijn windgeluiden te horen, rij- en rolgeluiden, lasergeluiden en het geluid van de opstijgende Ingenuity-helikopter.

In een video vertellen wetenschappers Nina Lanza en Justin Maki dat ze verbaasd zijn over de reikwijdte van geluidsgolven op Mars: "De atmosfeer op Mars verzwakt hogere frequenties, daarom hoor je op de rode planeet veelal lagere tonen. Toch bewegen geluidsgolven zich over een veel grotere afstand voort dan we oorspronkelijk dachten. Onze modellen waren verkeerd."

Dat blijkt uit het geluidsfragement in de video waarop de opstijgende Ingenuity-helikopter te horen is. In de video worden ook windgeluiden, lasergeluiden en de rij- en rolgeluiden gedeeld. Bij die laatste geluiden merkt Lanza op dat het metaalachtige geluid veroorzaakt wordt door de metalen wielen van de Perseverance die over de stenen ondergrond van Mars rijdt.

De Marsrover beschikt over twee microfoons. Een daarvan hangt aan de zijkant van de rover terwijl de ander werd geïnstalleerd op de mast waar ook andere meetapparatuur op gemonteerd is. De microfoons zijn volgens de wetenschappers of the shelf-exemplaren die beschikbaar zijn voor iedereen en niet speciaal zijn ontwikkeld voor de ruimtevaart. Uit het filmpje blijkt dat de geluiden dateren van het voorjaar van 2021.