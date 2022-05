China deelt filmpje van Tianwen-1-sonde boven Mars

China heeft ter ere van het Chinese nieuwjaar een filmpje gedeeld van zijn Mars-sonde. In het filmpje is te zien hoe de sonde in een baan rond Mars draait. De Tianwen-1-sonde verkeert in goede conditie, volgens Chinese media.

Op het filmpje van de China National Space Administration is met name de Tianwen-1-sonde zelf te zien. De zon reflecteert fel op de behuizing van de sonde. Op de achtergrond is vaag het oppervlak van Mars te onderscheiden. De sonde werd in februari 2021 in een baan rond Mars gebracht. De sonde is dus goed op weg voor zijn eenjarige jubileum.

De Tianwen-1 is onderdeel van de Mars-missie van China. De naam staat voor 'Hemelse vragen'. Het land heeft vorig jaar ook de Marsrover Zhurong met succes laten landen op Mars. De primaire missie van deze Marsrover werd in augustus voltooid. Aangezien de Marsrover in goede staat verkeert, wil China de Marsrover nog meer onderzoek laten doen.

Naast China doet ook NASA onderzoek op Mars met een Marsrover. Onlangs publiceerde het agentschap nog geluidsopnames die door de Perseverance zijn opgenomen. Naast de Verenigde Staten en China is ook Europa bezig met het voorbereiden van een missie naar Mars. De ESA wil nog later dit jaar beginnen met zijn ExoMars-missie.