China kondigt drie nieuwe maanmissies aan na ontdekking nieuw mineraal

Chinese wetenschappers hebben een onbekend mineraal ontdekt in bodemmonsters van de maan. China heeft aangekondigd dat het drie nieuwe maanmissies heeft gepland, om verder onderzoek te doen op de maan.

China is van plan om in de komende tien jaar ten minste drie nieuwe missies naar de maan te sturen, meldt Bloomberg. De aankondiging komt een dag na de bekendmaking van de ontdekking van een nieuw mineraal: Changesite-(Y). De naam is afgeleid van de Chinese maanmissie Chang'e Project. Met de ontdekking van het nieuwe mineraal is China het derde land dat na de VS en Rusland een mineraal heeft ontdekt op de maan.

Naast het mineraal dat door China is ontdekt, bleken de bodemmonsters ook aanwijzingen voor de aanwezigheid van helium-3 op de maan te bevatten. Helium-3 is een belangrijke grondstof voor kernfusie en daarmee een potentiële energiebron.

Het bodemmonster werd in 2020 door China naar de aarde gebracht met de maanlander Chang'e 5. De maanlander bracht bijna twee kilogram aan maanstenen naar de aarde.