Chinese maanlander landt met twee kilogram maanstenen op aarde

De Chinese maanlander Chang'e 5 is geland op aarde. Het vaartuig landde op woensdagavond Nederlandse tijd in China. Chang'e 5 was eerder deze maand op de maan geland en heeft stenen en gruis van het oppervlak meegenomen naar de aarde.

Het Chinese ruimteagentschap meldt dat de capsule weer veilig op aarde is gekomen na een succesvolle missie. De capsule landde om 19.59 uur Nederlandse tijd in de steppes van de Chinese regio Binnen-Mongolië. Daar werd de capsule al vrij snel gevonden door een team van wetenschappers dat paraat stond. De capsule, die in totaal 300 kilo weegt, wordt naar Beijing gebracht. Daar wordt de inhoud in de komende maanden geanalyseerd in laboratoria.

Chang'e 5 werd vorige maand gelanceerd en landde een week later succesvol op de maan. De lander heeft bodemmonsters van de maan verzameld. Het gaat om zowel stenen die op de grond lagen als om monsters van onder het oppervlak. Daarvoor boorde de lander een klein stuk in de grond. In totaal heeft Chang'e 5 twee kilogram aan materiaal opgehaald. Opvallend was dat de lander na het opstijgen volledig automatisch aankoppelde aan de capsule die in een baan om de maan was blijven vliegen. Dat is nog niet eerder voorgekomen.

Het is de eerste keer sinds 1976 dat er nieuwe maanstenen op aarde zijn gekomen. De laatste keer dat dat gebeurde, was met de Russische Luna 24-missie. Daarbij werd slechts 170 gram aan monsters opgehaald, minder dan een tiende van de huidige monsters. De Chinese missie is een voorbereiding op een toekomstige missie waarbij astronauten op de maan moeten landen. Die moet ergens in het komende decennium plaatsvinden, maar de tijdlijn daarvoor staat nog niet vast.