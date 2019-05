Chinees ruimtevoertuig vindt waarschijnlijk mineralen van de maanmantel

De Chinese lander die maanden geleden op de maan landde, heeft waarschijnlijk mineralen gevonden die afkomstig zijn van de mantel van de maan. Het Chang'e-4-voertuig landde op de donkere kant van de maan, in een inslagkrater, waar vervolgens onderzoek is gedaan.

De Chinese onderzoekers hebben maandenlang onderzoek gedaan, en hebben nu de eerste bevindingen online gezet, in de vorm van een wetenschappelijk paper dat door het gezaghebbende tijdschrift Nature is geaccepteerd. Volgens de Chinezen zijn er twee mineralen gevonden die waarschijnlijk onderdeel uitmaken van de maanmantel; het gaat om een bepaalde vorm van orthopyroxeen en olivijn.

De Chang'e-4-lander kwam begin dit jaar aan bij de maan en landde vervolgens in de Von Kármán-krater, aan de verre kant van de maan. Het was de eerste keer dat een ruimtevaartorganisatie erin slaagde om een lander aan de donkere kant van de maan neer te zetten; de kant die van de aarde nooit wordt gezien. De krater is een van de grootste impactsites van ons zonnestelsel, en is daarom uitermate geschikt om onderzoek te doen naar de mantel van de maan.

China slaagde erin de materialen te analyseren doordat het met de Yutu-2 een autonome rover heeft rondrijden, die tevens een spectrometer aan boord heeft voor chemische analyse van gevonden gesteente. De komende maanden blijft Yutu-2 onderzoek doen, om zo nog meer te weten te komen over de maanmantel en daarmee meer kennis te vergaren over het ontstaan van de maan. De meeste kennis van de maan komt van oppervlaktegesteente die door de Amerikaanse Apollo-missies zijn vergaard.