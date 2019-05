Spotify test spraakgestuurde accessoire voor in de auto

Spotify heeft met Car Thing een accessoire voor in de auto gebouwd. Een select groepje Premium-gebruikers mag de hardware testen, waarmee het mogelijk is om met spraakcommando's de Spotify-app instructies te geven.

Op zijn website laat Spotify weten dat het begonnen is met het testen van Car Thing; gezien de naamgeving wordt er bij de definitieve release waarschijnlij nog voor een andere naam gekozen. Er zijn nog maar weinig details bekend; volgens Spotify wordt er in de Verenigde Staten getest met een klein groepje gebruikers dat een betaald abonnement heeft. Wanneer de hardware voor alle gebruikers uit moet komen is niet bekend.

Het gaat om een kleine accessoire die voor de stroomvoorziening aan een 12 volt-aansluiting bevestigd kan worden. Via bluetooth wordt er een verbinding gelegd met de smartphone van de gebruiker, die vervolgens spraakcommando's kan geven. Op basis van die commando's kan de hardware ervoor zorgen dat er afspeellijsten of podcasts worden afgespeeld in de auto.

Volgens Spotify is het belangrijkste doel erachter te komen hoe mensen Spotify gebruiken in de auto, en zijn er niet meteen plannen om de hardware op grote schaal uit te brengen. Het is ook niet direct duidelijke welke informatie Spotify hoopt te vergaren. Het bedrijf benadrukt dat het een bedrijf voor streaming muziek blijft en hardware geen belangrijke plaats inneemt in de bedrijfsplannen.