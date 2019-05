Spotify test opnieuw app om gratis naar muziekstations te luisteren

Spotify heeft zijn Stations-app opnieuw uitgebracht in Australië. De app was daar al eerder een keer beschikbaar. Zowel toen als nu noemt Spotify het een experiment. De app bevat 'muziekstations'; gebruikers kunnen een station kiezen, maar niet de specifieke muziek.

Stations is verkrijgbaar op iOS en Android, maar buiten de goedgekeurde regio kan deze daar niet van gedownload worden. De vorige keer dat Stations even het levenslicht zag, anderhalf jaar geleden, viel de app in ieder geval op Android te sideloaden. Of en wanneer Spotify Stations naar andere landen dan Australie komt, is niet bekend.

Op een supportpagina stelt Spotify dat gebruikers kunnen aangeven of een nummer ze bevalt of niet. De stations worden dan afgesteld zodat de dienst het in het vervolg beter voor ze kan doen. Ook stations op basis van favorieten, Discover Weekly en Release Radar zijn beschikbaar. Dat zijn automatisch gegenereerde afspeellijsten in Spotify zelf. Wie geen Spotify Premium heeft, zal wel advertenties tussen de nummers door horen en kan niet onbeperkt muzieknummers skippen.