'Spotify-hardware voor in de auto komt later dit jaar uit'

Spotify gaat naar verluidt zijn stemgestuurde mediaspeler voor in de auto later dit jaar uitbrengen. Dat stellen bronnen van de Financial Times. Het apparaatje was al eerder verschenen in marketingmateriaal, vermoedelijk per ongeluk. Het apparaat zou 100 dollar gaan kosten.

De bronnen van The Financial Times vertellen verder dat het apparaat via bluetooth verbindt met het audiosysteem van de auto. Waar het echter op zijn beurt zijn data vandaan haalt, is niet duidelijk. Wellicht dat het apparaat beschikt over multipoint-functionaliteit voor een gelijktijdige bt-verbinding met de smartphone. Een andere mogelijkheid is dat het apparaat verbindt met mobiele netwerken voor zijn data, of dat de speler vooraf muziek opslaat.

Het apparaat heeft hardware-knoppen waarvan de functionaliteit in te stellen valt, bijvoorbeeld een specifieke playlist. Voordeel hiervan is dat de gebruiker zijn blik niet van de weg hoeft te halen om een playlist aan te zetten, mits de knop goed ingesteld is. Ook is er ondersteuning voor stemcommando's, die vermoedelijk uitgevoerd worden in combinatie met Siri of Google Assistant.

De materialen die Spotify in april aan een handvol gebruikers toonde, hieronder te zien, zijn wellicht conceptontwerpen. Die geven in ieder geval een idee van wat Spotify op de markt wil brengen. Wat ook opvalt is dat het apparaat schijnbaar gebundeld wordt met een jaarabonnement op de dienst. Dan kost het apparaat 60 dollar.