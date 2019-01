'FTC gaat Facebook recordboete opleggen wegens privacyschendingen'

De Amerikaanse marktwaakhond FTC gaat Facebook naar verluidt mogelijk een 'recordboete' opleggen. Dit in het kader van het Cambridge Analytica-schandaal. Het exacte bedrag staat nog niet vast.

Volgens The Washington Post zou de boete een record zijn voor de FTC. Hij kan hoger zijn dan de 22,5 miljoen dollar die Google in 2012 moest betalen. Die boete was echter een fractie van de winst die Google in een jaar maakte en datzelfde gaat mogelijk gelden voor deze boete voor Facebook. De socialmediagigant maakte bijvoorbeeld meer dan vijf miljard dollar winst in het derde kwartaal van 2018.

De onderbouwing voor de boete zou het schenden zijn van een overeenkomst met de overheid waarin het beloofde gebruikersdata te beschermen. Dat naar aanleiding van acht andere privacyschendingen uit het verleden, zoals het openbaar maken van vriendenlijsten zonder gebruikers in te lichten of te vragen om toestemming.

De FTC zou met de boete het voorbeeld volgen van de Britse privacywaakhond ICO. Die legde in oktober van vorig jaar een boete van omgerekend 565.000 euro op aan Facebook. Dat was het hoogte bedrag binnen de macht van de organisatie. Een officiële bekendmaking van de boete moet 'binnenkort' volgen, aldus de anonieme bronnen.

De grootste aanleiding voor de boete is het Cambridge Analytica-schandaal, waarin gebruikersgegevens van 87 miljoen Amerikanen zonder toestemming werden gebruikt om gerichte campagne-advertenties te tonen aan Amerikanen.