Platenmaatschappijen vragen te veel permissies bij 'pre-save' op Spotify

Platenmaatschappijen vragen vaak veel meer permissies dan nodig is als fans muziek willen 'pre-saven' op Spotify. Dan zet de platenmaatschappij een album of single automatisch in de bibliotheek van gebruikers zodra de muziek op het streamingplatform staat.

Voor 'pre-save' is alleen de permissie nodig om muziek in de bibliotheek van gebruikers te zetten, schrijft Billboard. Desondanks vragen platenmaatschappijen vaak tien tot zestien permissies meer dan dat, waaronder e-mailadressen van gebruikers, toegang tot gebruiksdata op Spotify en de mogelijkheid om muziek te streamen naar apparaten van die gebruikers.

Spotify biedt pre-save als optie aan sinds enkele jaren en platenmaatschappijen en artiesten gebruiken dat om snel veel streams te halen om zo in de charts te belanden. Het 'pre-saven' werkt vaak via een knop op de site van artiesten of op pagina's die artiesten posten op sociale media. Spotify heeft in zijn back-end geen functie voor artiesten om een pre-savecampagne op te zetten, maar diverse diensten maken gebruik van de api.

Standaard laat de permissiepagina van Spotify alleen dikgedrukte, algemene permissies zien, waardoor gebruikers moeten klikken om te zien waar ze toestemming voor geven. Gebruikers kunnen de toegang van platenmaatschappijen intrekken via een accountpagina op de Spotify-site. Spotify heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

Screenshots van drie verschillende pre-save-campagnes