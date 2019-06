Xiaomi: volgend jaar is smartphone met 5g mogelijk voor 250 euro

Volgend jaar wil Xiaomi-dochterbedrijf Redmi een 5g-smartphone uitbrengen die rond 2000 yuan kost. Dat is omgerekend ongeveer 255 euro. Nu kosten smartphones met 5g nog minimaal 600 euro en vaak veel meer dan dat.

De prijs voor het inbouwen van 5g zal komend jaar snel dalen, zegt Redmi-topman Lu Weibing in een Weibo-post. De post gaat over een 5g-conferentie van provider China Mobile, die binnenkort wil beginnen met het aanbieden van verbindingen via 5g.

De goedkoopste 5g-telefoon tot nu toe is de Mi Mix 5G van Xiaomi met een adviesprijs van 599 euro. Veel andere 5g-modellen zijn duurder. Zo kost de Samsung Galaxy S10 5G in Europa rond 1200 euro. Voor 5g hebben smartphones nu nog een apart modem nodig die overweg kan met de nieuwe mobiele netwerken. Ook moeten er nieuwe antennes in, vooral als de smartphone verbindingen op de hoge 26GHz-band ondersteunt.

Bij 4g was hetzelfde beeld zichtbaar. De eerste 4g-smartphones waren allemaal high-end modellen, maar binnen enkele jaren kwam 4g-ondersteuning ook in goedkopere modellen. Inmiddels verschijnen er vrijwel geen smartphones meer zonder 4g aan boord. De ontwikkelingen rond 5g kwamen ook aan bod in de aflevering van de Tweakers Podcast van deze week.