Vodafone zet zijn eerste Nederlandse 5g-verbinding op voor testdoeleinden

Vodafone heeft in Maastricht zijn eerste 5g-verbinding in de buitenlucht opgezet. De verbinding loopt via de 3,5GHz-band en is bedoeld om ervaring op te doen met de nieuwe technologie. De verbinding is puur voor testdoeleinden bedoeld en is niet door Vodafone-klanten te gebruiken.

Het is volgens Vodafone de eerste 5g-verbinding van de provider die in de buitenlucht werkt. Eerdere proeven met 5g-frequenties werden namelijk in besloten testomgevingen gedaan. De provider zegt 'in de komende periode' praktijktesten uit te voeren om het 5g-netwerk te kunnen finetunen. Hoe snel de dataverbinding is, is niet duidelijk; Vodafone zegt dat maximale snelheden op het moment niet het doel is. De provider zegt vooralsnog alleen de technologie werkend in het bestaande netwerk toe te willen passen.

Woordvoerder René Loman zegt tegen Tweakers dat de verbinding alleen voor vooraf geselecteerde nummers te bereiken is. "Het is dus niet zo dat iedereen met een 5g-telefoon van dat netwerk gebruik kan gaan maken. Wij gaan nu gewoon met alle toestellen testen om te kijken of het netwerk werkt." Vodafone werkt voor de verbinding onder meer samen met Ericsson.

Volgens de provider moet het basisstation fungeren als 'referentiesite en een blauwdruk' voor Eindhoven. Vodafone wil namelijk in die stad een netwerk opzetten en samen met bewoners en ondernemers kijken naar de nieuwe toepassingen die 5g mogelijk maken. Die pilot moet nog dit jaar beginnen.

Wanneer Vodafone een landelijk dekkend netwerk wil hebben is niet bekend. Vooralsnog heeft alleen T-Mobile plannen aangekondigd over een landelijk dekkend netwerk, dat netwerk moet eind 2020 in de lucht zijn.