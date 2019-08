Vodafone Duitsland activeert 5g-zendmasten in Berlijn en vier andere steden

Telecomoperator Vodafone heeft op meerdere locaties in Duitsland, waaronder in Berlijn, 5g-zendmasten in gebruik genomen. De komende dagen zullen in de Duitse hoofdstad nog twee andere 5g-basisstations geactiveerd worden.

Vodafone installeerde zijn eerste Berlijnse 5g-zendmast in het wetenschaps- en technologiepark Adlershof, in het gelijknamige stadsdeel in het zuidoosten van Berlijn. Behalve in Berlijn activeerde het telecombedrijf deze week ook 5g-zendmasten in de steden Frankfurt, Solingen, Duisburg en Bremen. Intussen heeft Vodafone veertig 5g-bassistations operationeel in Duitsland. Tegen eind augustus komen er daar nog eens tien bij, meldt Telecompaper.

Net als Deutsche Telekom biedt Vodafone in Duitsland sinds kort smartphone-abonnementen aan die ook het gebruik van 5g omvatten. Het veilen van de 5g-frequenties was in Duitsland pas in juni voltooid. Verwacht werd dat voornamelijk het bedrijfsleven gebruik zou gaan maken van het snelle mobiele netwerk, maar ook bij particulieren blijkt de interesse groot. Volgens de Duitse krant Handelsblatt zouden intussen bijna vijfduizend particuliere gebruikers hebben ingetekend op het 5g-aanbod van Vodafone. "In het begin is 5g vooral populair bij technologiefans", aldus Gerhard Mack, hoofd technologie bij Vodafone Duitsland.

Eind 2020 wil de telecomoperator tien miljoen mensen bereiken met 5g, een jaar later twintig miljoen. Vodafone verwacht een belangrijke impuls met de eerste 5g-smartphones die dezer dagen op de markt komen, zoals de Huawei Mate 20 X 5G en de Samsung Galaxy S10 5G. Voor klanten die intekenen op het XL-tariefplan zou Vodafone Duitsland die Zuid-Koreaanse smartphone willen aanbieden voor de gesubsidieerde symbolische prijs van één euro, zo meldt Handelsblatt.