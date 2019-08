OnePlus brengt voor het einde van het jaar 5g-smartphone 'wereldwijd' uit

Smartphonemaker OnePlus gaat voor het einde van het jaar een 5g-smartphone 'wereldwijd' uitbrengen. Dat zegt topman Pete Lau in een interview. De 5g-versie van de OnePlus 7 Pro kwam in slechts enkele landen uit.

De telefoon komt in het vierde kwartaal uit, zegt Lau in een interview met Financial Times. Dat komt overeen met de timing waarop het afgelopen jaren de OnePlus 6T, 5T en 3T heeft uitgebracht. Die kwamen telkens eind oktober op de markt.

De bewoording van Lau doet vermoeden dat bij de komende smartphone de 5g-versie standaard zal zijn. Nu verscheen de 7 Pro standaard in de 4g-versie, terwijl de 5g-variant alleen via providers te koop is. Het is onbekend of OnePlus in dat geval een hogere prijs zal vragen voor zijn smartphone. Bij de Finse provider Elisa kost de 5g-versie van de 7 Pro 899 euro, terwijl dezelfde variant zonder 5g bij OnePlus 759 euro kost.

De integratie van 5g is voor de toekomst noodzakelijk, zegt Lau. "Als je in 2020 een premium smartphone wilt zijn, dan moet je 5g aan boord hebben." Ook de OnePlus TV die dit jaar in de verkoop zal gaan, zou in de toekomst 5g kunnen ondersteunen. "Wanneer 5g-technologie geavanceerder en meer ontwikkeld is, zal de markt van slimme schermen veel veranderingen ondergaan."