OnePlus: camera 7 Pro is 'niet waar we willen dat hij is'

De camerakwaliteit van de OnePlus 7 Pro is niet op het niveau waar de fabrikant zou willen, zo zegt een productmanager in een interview. Gebruikers hebben in feedback ook verteld dat de foto's hen tegenvallen, aldus de fabrikant.

Productmanager Jack Zhang van OnePlus zegt in een interview met The Next Web dat de fabrikant veel werk te doen heeft op het gebied van 'computiational photography'. "De camera is zelf bij volgens onze standaarden niet waar we willen dat hij is. We proberen de kwaliteit te verbeteren om de beste cameratelefoons op de markt te evenaren."

Het vijf jaar oude bedrijf heeft volgens Zhang onlangs een filosofie op het gebied van fotografie ontwikkeld. De foto's die uit de telefoons van OnePlus komen moeten er natuurlijk uitzien, maar wel emotie opwekken, zegt Zhang.

Zhang verduidelijkt ook dat de Nightscape-modus in de software niet dezelfde werking heeft als die op andere smartphones. Hij is niet gemaakt om foto's te maken in het donker, maar om bij minder licht de foto's te verbeteren, aldus de productmanager.

The Next Web merkt op dat OnePlus bij de release van de 7 Pro zich trots toonde over de beoordeling van DxOMark, een site die onder meer camera's in telefoons beoordeelt. Die gaf de 7 Pro een van de hoogste beoordelingen tot dan toe. In reviews van andere sites, waaronder Tweakers, kwam dat positieve beeld niet terug. Na de reviewperiode kwam OnePlus al eens met een grote update om de camerakwaliteit te verbeteren.