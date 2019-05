OnePlus 7 Pro-gebruikers klagen over 'ghost touches' op display

Een groeiend aantal gebruikers van de OnePlus 7 Pro meldt problemen met het aanraakscherm. Dat zou af en toe te maken hebben met 'ghost touches', waarbij het lijkt alsof er iets op het scherm wordt aangeraakt zonder dat de gebruiker dat daadwerkelijk doet.

Gebruikers beschrijven hun problemen op zowel de forums van OnePlus als op sociale media zoals Reddit. Het is niet duidelijk om hoeveel gebruikers het in totaal gaat.

De gebruikers melden allemaal ongeveer dezelfde problemen. Bij hen lijkt het alsof het scherm wordt aangeraakt terwijl de gebruiker niets doet. Dat kunnen korte, eenmalige aanrakingen zijn, maar andere gebruikers zeggen ook dat bijvoorbeeld het notificatiescherm omlaag wordt getrokken. De aanrakingen komen op allerlei willekeurige plaatsen voor, zowel op het scherm als op verschillende plekken in het besturingssysteem.

De OnePlus 7 Pro is een duurdere versie van de reguliere OnePlus 7, met een scherper beeldscherm van 90Hz in plaats van 60Hz. Het is niet duidelijk of het probleem daaraan ligt, of dat het softwaregerelateerd is. OnePlus heeft officieel nog niet gereageerd op de problemen, maar gebruikers zeggen dat het bedrijf ervan op de hoogte is door de meldingen.