Lek in Shot On OnePlus-functie maakte uitlezen e-mailadressen mogelijk

OnePlus-telefoons hadden lange tijd een kwetsbaarheid waarbij het mogelijk was e-mailadressen van gebruikers van de Shot On OnePlus-functie te achterhalen. Dat kwam door een zwakke plek in de api. Inmiddels is het lek wel gedicht.

Dat ontdekte 9to5Google, dat OnePlus inlichtte over het lek. Dat is inmiddels gedicht. Het lek zat in de Shot On OnePlus-functie, een onderdeel van de wallpaper-app van het bedrijf. Shot On OnePlus bevatte foto's van andere OnePlus-gebruikers die zo hun eigen foto's als wallpaper met andere gebruikers konden delen. Zij konden dat direct vanuit de app zelf doen, of foto's uploaden naar een website. Om een foto te uploaden moesten gebruikers een account aanmaken.

9to5Google ontdekte dat er een lek in de api achter de feature zat. Om de api te gebruiken moesten gebruikers een sleutel en een toegangstoken hebben, maar beide bestonden uit slechts een korte alfanumerieke code. Die code was te achterhalen door het id van een foto op te zoeken via de api. Met de api bleek het bovendien niet alleen mogelijk te zijn om de foto en foto-informatie op te vragen, maar ook e-mailadressen.

OnePlus heeft nog niet gereageerd op de vondst, maar wel stilletjes de api veranderd zodat het niet meer mogelijk is informatie uit de api te achterhalen.