Renders tonen Xiaomi-telefoon die misschien Pocophone F1 gaat opvolgen

Xiaomi heeft renders online gezet van de komende Redmi K20-smartphone. Het toestel heeft drie camera's aan de achterkant, een 4000mAh-accu en een scherm zonder inkeping. Eerder bleek al dat het gaat om een telefoon met een Qualcomm Snapdragon 855-soc.

De specificaties in combinatie met het budgetmerk Redmi van Xiaomi doen vermoeden dat het gaat om een telefoon die de plek kan innemen van de Pocophone F1, een telefoon die vorig jaar door Xiaomi is uitgebracht. Er gingen al eerder geruchten dat de Redmi K20 in India Poco F2 zou gaan heten.

De telefoon heeft een pop-upcamera, meldt XDA-Developers, dat alle teasers bij elkaar heeft gezet. Er zitten drie camera's op de achterkant, waarvan de primaire is gebaseerd op een Sony IMX586, de 48-megapixelsensor die ook in de Xiaomi Mi 9 en OnePlus 7-telefoons zit. De display zou een oledscherm zijn, waar de Pocophone F1 een lcd heeft. De accu heeft volgens een teaser een capaciteit van 4000mAh, meer dan de 3300mAh van de Mi 9.

Xiaomi's dochtermerk Redmi presenteert de K20 volgende week in China. Of en wanneer het toestel buiten China uitkomt, is onbekend. Xiaomi verkoopt zijn smartphones sinds dit voorjaar ook in Nederland. Daaronder zijn ook Redmi-modellen, zoals de Redmi Note 7.