Pocophone F1 en andere Xiaomi-telefoons krijgen betere integratie Google Lens

Xiaomi-smartphones krijgen Google Lens in hun camera-apps. Dat betekent dat gebruikers van deze telefoons niet meer naar de losstaande Google Lens-app hoeven te navigeren om van die functies gebruik te maken.

De update geldt voor de Pocophone F1 en de Redmi Note 7-serie. Ook de Redmi Y2 komt in aanmerking, maar alleen met bèta-miui-roms. De update moet al gepropageerd zijn, dus wie het juiste toestel heeft, en de Google Lens-app op zijn telefoon heeft, kan de Lens-functie vinden in de Mi camera-app, in het menuutje dat rechtsbovenin zit.

Met Google lens kunnen gebruikers acties ondernemen op basis van teksten, zoals telefoonnummers of e-mailadressen, of een visual search uitvoeren. Zo kunnen meer afbeeldingen van een voorwerp opgezocht worden en kan het voorwerp door Google-ai zelfs geïdentificeerd worden. Zo kan bijvoorbeeld van een hond verteld worden wat voor ras hij heeft, of kan een bloem benoemd worden.