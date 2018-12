Google Lens kan een miljard voorwerpen herkennen

Google maakt bekend dat zijn visuele zoekmachine Google Lens inmiddels meer dan een miljard verschillende voorwerpen kan identificeren, wat vierduizend keer zoveel is als de 250.000 voorwerpen ten tijde van de release van Lens in 2017.

Aparna Chennapragada, vicepresident van de Google-afdeling voor Lens en ar, vertelt in een blogpost dat Lens simpelweg verder is getraind om voorwerpen te herkennen. De training gebeurt met Googles opensource-deeplearningsysteem DeepMind. Teksten op voorwerpen worden herkend met een ocr-engine en eventuele leesfouten worden gecorrigeerd door het model dat ook tikfouten rechtzet in Google Search.

Volgens The Verge is het getal van een miljard voorwerpen afkomstig van Google Shopping. Het gaat dus hoofdzakelijk om voorwerpen die ook daadwerkelijk te koop zijn. Planten, dieren en gebouwen zijn echter ook categorieŽn waarmee Lens kan omgaan.

Google debuteerde Lens op zijn I/O-beurs in 2017. Aanvankelijk was de dienst geÔntegreerd in Assistant en de Photos-app, maar inmiddels is er ook een losstaande Lens-app te downloaden. Google Lens is sinds kort ook op iOS buiten de Photo-app beschikbaar; binnen de Google Search-app zit de functie nu eveneens.