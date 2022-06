Google Lens krijgt filter dat hulp biedt om vergelijkingen op foto op te lossen

Google Lens, de dienst die onder meer zoekopdrachten kan maken op basis van gefotografeerde objecten en planten en dieren op foto's kan herkennen, krijgt een 'huiswerkfilter'. Daarmee kunnen gebruikers hulp krijgen om wiskundige vergelijkingen op een foto op te lossen.

Google zegt dat Lens binnenkort de functionaliteit krijgt om hulp te bieden bij een probleem of een vergelijking op een gemaakte foto. Daarbij maakt Google gebruik van de technologie van de mobiele leer-app Socratic, die het een jaar geleden overnam.

Na het nemen van de foto, licht Lens alle vergelijkingen of huiswerkvragen daar uit. Daarna komt er na een selectie door de gebruiker een sheet tevoorschijn met opties om de tekst te kopiëren, het naar een computer met Chrome te sturen of de wiskundige vergelijking aan te passen. Het is ook mogelijk om de vergelijking te laten oplossen, gevolgd door een stapsgewijze uitleg en het antwoord.

Op een vergelijkbare wijze kan het Homework-filter bij een foto van een wetenschappelijke vraag kaarten met grafische elementen tevoorschijn halen, inclusief uitleg over de onderliggende materie. Volgens Google kunnen deze functies behulpzaam zijn om het begrip van bepaalde kernonderwerpen te verbeteren.

Daarnaast komt er in Search 3d-content beschikbaar voor bijna honderd onderwerpen gerelateerd aan Stem -onderwerpen, waarbij het veelal gaat om onderwerpen uit exacte en technische vakken. Dit is beschikbaar voor Android- en iOS-gebruikers. Als een gebruiker bijvoorbeeld iets zoekt over kwantummechanica, dan volgt er een close-up van een atoom in 3d. Vervolgens is augmented reality in te zetten om het atoom virtueel in de eigen ruimte te brengen.

Deze vernieuwingen zijn gericht op het helpen van kinderen met hun huiswerk en het leren en studeren vanuit huis te vergemakkelijken.