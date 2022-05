Google Lens kan offline vertalen op Android-telefoons

Google Lens heeft een offline vertaalmodus gekregen op Android. Gebruikers kunnen taalpakketten downloaden en offline gebruiken om vertalingen te maken naar verschillende talen. De update wordt vanaf dinsdag naar de Lens-app gepusht.

Het was al langer bekend dat Google werkte aan een nieuw ontwerp van de Lens-app en dat offline vertalingen daar onderdeel van zou worden, maar vanaf vandaag is offline vertalen ook echt mogelijk op verschillende apparaten, ontdekte 9to5Google. De functie werkt volgens de site al op apparaten die de bètaversie van Google Lens draaien.

In de nieuwe versie van Google Lens kunnen gebruikers taalpakketten selecteren en downloaden, om vervolgens later te gebruiken. Dat is vooral handig in het buitenland of met een beperkte databundel. In de Google Lens-app staat er nu een tap to download-knop naast de meeste talen. De downloadoptie lijkt nog niet beschikbaar voor alle talen.

Een paar dagen geleden meldde Android Police al dat Google Lens een nieuw icoon gekregen had in de Google-app. Vorig jaar juni berichtte 9to5Google dat Google werkte aan het vernieuwen van Lens, met onder andere offline vertalingen, een huiswerkfilter en een nieuwe gebruikersinterface die meer wegheeft van een camera-app. Dat huiswerkfilter helpt bij het oplossen van wiskundige vergelijkingen.