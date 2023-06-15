Google Lens krijgt mogelijkheid huidaandoeningen te identificeren

Google Lens krijgt de mogelijkheid om huidaandoeningen te identificeren. Het bedrijf motiveert de toevoeging door te stellen dat 'het omschrijven van een rare moedervlek of uitslag moeilijk te omschrijven kan zijn met alleen woorden'.

Tegelijk onderstreept Google bij het gebruik van de functie dat de resultaten 'alleen ter informatie dienen' en 'advies ingewonnen moet worden bij een medische autoriteit'. De functie werkt naast uitslag en moedervlekken ook voor 'rare plekken op je lip, een streep op je nagels of haarverlies op je hoofd', stelt het bedrijf in de blogpost.

Google Lens is de visuele zoekmachine van de internetgigant. Naast objecten identificeren kan het vertalen, tekst kopiëren naar het klembord, huiswerkvragen beantwoorden, planten identificeren en meer. De app is ingebouwd in Android, maar zit ook in de Google-app op iOS.