Google Lens krijgt mogelijkheid huidaandoeningen te identificeren

Google Lens krijgt de mogelijkheid om huidaandoeningen te identificeren. Het bedrijf motiveert de toevoeging door te stellen dat 'het omschrijven van een rare moedervlek of uitslag moeilijk te omschrijven kan zijn met alleen woorden'.

Google Lens huidaandoeningidentificatieTegelijk onderstreept Google bij het gebruik van de functie dat de resultaten 'alleen ter informatie dienen' en 'advies ingewonnen moet worden bij een medische autoriteit'. De functie werkt naast uitslag en moedervlekken ook voor 'rare plekken op je lip, een streep op je nagels of haarverlies op je hoofd', stelt het bedrijf in de blogpost.

Google Lens is de visuele zoekmachine van de internetgigant. Naast objecten identificeren kan het vertalen, tekst kopiëren naar het klembord, huiswerkvragen beantwoorden, planten identificeren en meer. De app is ingebouwd in Android, maar zit ook in de Google-app op iOS.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 15-06-2023 15:58 115

15-06-2023 • 15:58

115

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Reacties (115)

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Ghar 15 juni 2023 17:15
Sorry hoor, maar er staat in de blog toch helemaal niet "Google Lens krijgt de mogelijkheid om huidaandoeningen te identificeren"?

Er staat dat Google Lens jou een selectie van beelden kan opleveren "die er hetzelfde uit zien" (with the ability to search skin conditions that are visually similar to what you see on your skin

Dat is geen analyse, en al helemaal niet zoiets als SkinVision doet. Dit is iets wat gewoon de basis van Google Lens is...
Dubguy @Ghar16 juni 2023 11:57
Intresante software die SkinVision, Vind het alleen jammer dat als ik dan de voorwaarden lees.
Ze heel hard zeggen we respecteren je privacy en hebben de nodige maatregelen genomen volgens de wet. Om je in twee zinnen verder te vertellen dat als je acoord gaat ze al je data met bijna alles mogen gebuirken.
Lijkt zo breed opgezet dat het ook zo door kan naar de zorgverzekeraars, maar hier zeggen ze niks over.
Enige hierover is dat ze JE BSN nodig hebben en polis nummer om de app gratis te mogen gebruiken en dan extra data van jou mogen verwerken.

Jammer van deze on transparate opzet, want laatste wat we zouden willen is dat de zorgverzekeraars jou medice data krijgen.
Zou het daadwerkelijk afgeschermder zijn en georaniseerd vanuit ziekenhuizen ipv samenwerking met verzekeraars kan deze app heel veel mensen helpen.
Mifuki @Ghar16 juni 2023 06:57
Misschien wordt er met opzet geen 'resultaat' gepresenteerd omdat Google anders voor huisarts zou spelen en daar gedoe mee kan krijgen. Dus best next thing is dat ze soortgelijke foto's laten zien zodat als je doorklikt op zo'n foto je op een site uitkomt die uitlegt wat dat is.

En misschien ook niet, is het een korte tussenstap en quick win en kans het nieuws te halen.
Marzman @Ghar16 juni 2023 15:54
Google lens heeft die functionaliteit toch al? Nog nooit op mijn huid geprobeerd maar gisteren ontdekte ik een raar beest in mijn olijfbomen en google lens gaf mij vergelijkbare plaatjes waarop het een of andere dikke luis is. Volgens mij heeft Google lens dat altijd al zo gedaan.
wezzley 15 juni 2023 16:02
Weet je wie het nog veel beter kan? je huisarts.
Alxndr @wezzley15 juni 2023 16:22
En huisarts die iedere dag 10 patienten met een huidaandoening ziet, heeft als ie met pensioen gaat rond de 100.000 gevallen gezien.

Een tool als deze is kan die 100.000 afbeeldingen waarschijnlijk in een fractie van een seconde analyseren en is bovendien getraind met miljoenen foto's.

Volgens mij heb je de laatste jaren gemist hoe veel beter algoritmes zijn dan mensen in het interpreteren van (medische) foto's.
theduke1989 @Alxndr15 juni 2023 16:43
In die zin maakt het me wel bang. En waarom we dan bijvoorbeeld nog artsen hebben?

Je kan dan bijvoorbeeld symptomen invoegen in een zoekmachine, meerdere en Google zou dan bijvoorbeeld een conclusie kunnen trekken?

Ik ging altijd naar de huisarts juist omdat ik niet in Internet geloofde als ik iets hat
langestefan @theduke198915 juni 2023 16:59
Kijk anders even wat Philips al commercieel op grote schaal aan AI gebruikt in medische toepassingen:De gedacht is altijd dat techniek voor de dokter werkt, niet in plaats van. Er is geen technologie die een dokter kan vervangen maar er is wel technologie die de dokter zijn/haar werk makkelijker kan maken.
1234567y @langestefan15 juni 2023 19:58
Natuurlijk is het techniek die een arts gaat vervangen!

We zijn juist op een punt aangekomen waar kennisberoepen geautomatiseerd gaan worden. We hebben geen arts meer nodig die tig jaar gestudeerd heeft om een MRI te beoordelen. Wel hebben we de 'handjes' nog hard nodig welke zorgen voor de juiste foto's enz. Die beroepen zullen belangrijk blijven in de toekomst.

Natuurlijk heeft een arts graag dat de systemen ondersteunend zijn, maar heel eerlijk, welk ziekenhuis gaat nog een arts in dienst nemen wanneer alle patiënten gewoon door een algoritme gediagnosticeerd willen worden.

Ik sta in ieder geval vooraan in de rij om een AI de beslissing te laten maken over mijn behandelplan boven een toch vaak wat narcistische arts.

Het is een beetje alsof je een taxi chauffeur wil laten meerijden met een zelfrijdende taxi. mensen onderschatten de techniek nog steeds zo enorm als ze denken dat AI 'ondersteunend' gaat zijn aan een arts.

[Reactie gewijzigd door 1234567y op 22 juli 2024 18:19]

langestefan @1234567y15 juni 2023 20:24
Blindelings vertrouwens op AI algoritmes is heel erg gevaarlijk. Je kunt het sociale aspect van zorg niet vervangen met techniek, en dus kun je de arts niet vervangen maar wel helpen. Een arts doet overigens veel meer dan alleen naar MRI foto's kijken.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 18:19]

P_Tingen @1234567y15 juni 2023 21:32
Dit is exact net zo waar als dat we door automatisering allemaal maar drie uur hoeven te werken, gebruikers allemaal zelf hun queries samenstellen met SQL en dat we allemaal op een papierloos kantoor werken. Dit gaat dus niet gebeuren. Artsen zullen nog steeds nodig blijven om met de AI in de hand een diagnose te stellen en een behandeling te beginnen. Veel zul je zelf kunnen met apps zoals Google Lens maar de echte deskundige blijft je arts
1234567y @P_Tingen15 juni 2023 22:58
En jij zit nog steeds met je telraam alles na te rekenen?

We zullen het zien wat er gaat gebeuren wanneer een AI-systeem straks aantoonbaar en systematisch beter is in het stellen van een diagnose dan een arts.
P_Tingen @1234567y16 juni 2023 08:13
Nee, zeker niet, maar artsen doen meer dan alleen een diagnose stellen en daar de goede kleur pillen bij voorschrijven. Bij veel aandoeningen is er keuze uit meerdere behandelingen of zelfs de vraag of je überhaupt moet behandelen. Hoewel ik met je eens ben dat we wellicht voor veel meer dingen zelf kunnen bepalen wat het is en wat je er aan moet doen, zal een huisarts nog lang niet verdwijnen. Zijn of haar rol gaat wel veranderen naar een meer begeleidende.
JeroenH @1234567y16 juni 2023 10:56
Natuurlijk is het techniek die een arts gaat vervangen!
Dat weet ik nog zo net niet. Ik las een keer een quote van één andere radiologie (het veld waarvoor ik ICT doe) conferentie, en die ging iets als "AI gaat geen radiologen vervangen. Radiologen die met AI kunnen werken gaan radiologen die niet met AI kunnen werken vervangen."

En dat klinkt een stuk redelijker.
Xirt @1234567y15 juni 2023 20:19
Toch fijn als AI je kan vertellen hoeveel maanden je nog hebt: zwart op wit en "in your face". Juist het menselijke element is het deel van de huisarts dat niet / moeilijk te vervangen is dus de huisarts blijft nog wel even.
singingbird @Xirt15 juni 2023 21:59
Dan vind je dit artikel vat interessant om te lezen: https://www.nytimes.com/2...ificial-intelligence.html
1234567y @Xirt15 juni 2023 22:34
Om dat menselijke element toe te voegen heb je geen arts nodig. Dat kan ook iemand anders.

Zoals in het artikel hierboven aangehaald door altijdprijs lijkt het er eerder op dat een arts hiervoor de AI nodig heeft. dus exact omgekeerd.

[Reactie gewijzigd door 1234567y op 22 juli 2024 18:19]

graey @1234567y15 juni 2023 21:48
Een arts die een tool overziet die bepaalde dingen stelselmatig mist, kan in de tussentijd van grote waarde zijn. Bijv. omdat bepaalde trainingsdata randsituaties vanwege technische beperkingen slecht representeren, en deze dan in 'het echt' snel gezien zijn, omdat de AI-tool de andere 98% al heeft uitgesloten. Een goed arts, met de kennis van nu, en de aanvulling van AI, kan daar nog steeds een enorme aanvulling op doen.
lulkoekje @langestefan15 juni 2023 20:41
Dat ziet er uit als AI met vooral een functie voor de marketing, foto optimalisatie medische AI noemen gaat wat te ver. Daarentegen deze partij https://www.bd.com/en-us/...ture-application#overview gebruiken AI om diagnose te stellen ipv een arts, diagnose die overgenomen mag worden en FDA approval heeft.
langestefan @lulkoekje15 juni 2023 22:13
Wat bedoel je met 'foto optimalisatie'. En ja ook beeldverwerkingstechnieken die gebruik maken van bijvoorbeeld deep learning valt wel degelijk onder medische AI.

Dit is ook een mooi voorbeeld: https://www.philips.nl/he...-mr-wave/compressed-sense.
Daarentegen deze partij https://www.bd.com/en-us/...ture-application#overview gebruiken AI om diagnose te stellen ipv een arts, diagnose die overgenomen mag worden en FDA approval heeft.
Dit vervangt hoogstens een lab technicus. Dat is leuk voor een second opinion, maar geen enkel ziekenhuis is gek genoeg om zoiets te gebruiken zonder dat een dokter alle resultaten valideert. Dat het FDA approval heeft zegt verder niet zoveel over de klinische effectiviteit.
lulkoekje @langestefan16 juni 2023 00:20
Het maakt ook de handen vrij van een 'lab technicus' inderdaad, maar ook dat van de arts microbioloog.

Dat FDA approval en klinische effectiviteit geen garantie is, klopt ook wel. Maar dit komt niet uit de leest van Elizabet Holmes of zo. :)
Zal een dokter nu ook alle resultaten valideren van zijn lab technisci? Retorische vraag, natuurlijk niet. De medewerkers van een dokter zijn 'gevalideerd' medewerkers zoals o.a. een AI :Y)
langestefan @lulkoekje16 juni 2023 00:35
Het maakt ook de handen vrij van een 'lab technicus' inderdaad, maar ook dat van de arts microbioloog.
En wat als er twijfel is over de resultaten? Of een patiënt zegt "ik vertrouw de diagnose niet"? Wie gaat er dan nog een keer naar kijken of de patiënt overtuigen? Lab technicus ontslagen, dokter onstslagen, helaas. De verpleegster dan maar?
lulkoekje @langestefan16 juni 2023 01:15
Welcome to idiocracy in the making.. :+
langestefan @lulkoekje16 juni 2023 01:20
Logica stukgelopen, helaas :+
jaenster @theduke198915 juni 2023 16:51
Ik denk uiteindelijk dat we er naar toe gaan dat de arts een dergelijke app heeft, die met diens medische kennis kan bepalen of de app's uitslag ergens op staat. Het word dan een ondersteunde tool. En niet de vervanging van de huisarts.

Ik hoor overal dat er een heftig te kort is aan huisartsen, hopelijk maakt dit hun werk makkelijker en hebben we er minder nodig
Rolf @theduke198915 juni 2023 16:59
Misschien dat we in de toekomst wat makkelijker toegang gaan krijgen tot meetapparatuur. Na zo'n initiele verzameling van foto's en symptomen door AI kan er een advies volgen voor een volgende meting.
Een tandarts heeft een rontgenapparaat. Een verloskundige een echo. De sectie biologie op de middelbare school een microscoop en een bacteriekweek. De dierenarts kan uitgebreide bloedtests doen met de klinische chemie analyzers die daar staat. Allemaal nuttige meetinstrumenten. Wie weet komt er meer van zulke low-level hardware in klinieken waar je als patient langs kan gaan om je dossier uit te breiden zodat AI meer zekerheid krijgt over de diagnose.
eitjeappeltje @theduke198915 juni 2023 18:51
Hoezo bang? Angst waarvoor? Dit is alleen maar een nieuwe en hele goede signaleringstool. Alleen een arts maakt een diagnose. Als het ervoor zorgt dan mensen sneller checken en dan eerder naar de dokter gaan is dat alleen maar goed. Het is laagdrempelig en kost amper tijd. Ik zie het mezelf wel gebruiken af en toe.
Marrtijn @theduke198916 juni 2023 10:52
Mijn Google Lens kan het misschien identificeren, maar ik kan helaas een verdachte moedervlek niet door de Cloud laten wegsnijden.
Stijnvi @Alxndr15 juni 2023 16:41
En huisarts die iedere dag 10 patienten met een huidaandoening ziet, heeft als ie met pensioen gaat rond de 100.000 gevallen gezien.
Je hebt helemaal gelijk, maar je overschat denk ik nog hoeveel ervaring een huisarts uiteindelijk op doet.
Gemiddeld ziet een huisarts in Nederland zo'n 28 patiënten per dag. Met jouw berekening zou dat beteken dat 1 op de 3 patiënten komt met een huidaandoening. Dat lijkt me nogal veel. Laten we dus zeggen dat het 1 op de 6 is. Dan is dat zo'n 5 patiënten per dag, oftewel 50.000 gedurende een carrière van zo'n 35 jaar.
Volgens het huidfonds zijn er meer dan 3.000 verschillende huidaandoeningen. Gemiddeld ziet een huisarts dus in z'n hele carrière 17 patiënten per huidaandoening. Het probleem is echter dat sommige aandoeningen, zoals eczeem, psoriasis etc. vele malen vaker voorkomen dan andere aandoeningen.
Het kan dus goed zijn dat een huisarts voor het merendeel van de huidaandoeningen nooit één patiënt ziet in z'n hele werkzame leven.

Een algoritme is dus inderdaad vele malen beter in dit opzicht.
The Realone @Stijnvi15 juni 2023 18:33
Plus dat een huisarts zaken die niet vaak voorkomen kan vergeten. Dat is menselijk.
lamme23 @Stijnvi16 juni 2023 13:10
Belangrijk is wel voor AI dat het op de juiste manier getraind is. Zo'n systeem weet natuurlijk niet wat huidkanker, wratten, puistjes of een van de andere 2997 aandoeningen zijn. Het herkent alleen dingen die lijken of niet lijken op wat het al kent.

Het risico dat je ook met gezichtsherkenning zag was dat mensen met een niet-blanke huidkleur al snel veel minder goed herkend werden. Met kleurverschillen en patronen op verschillende huidskleuen maak je het een systeem ook niet echt makkelijk.

Algoritme kan dan wel beter zijn, het valt en staat met wat er aan data in zit. Iets als twijfel zal het systeem minder hebben. Een arts kan het fout hebben, maar zal bij twijfel vaker doorsturen, denk ik.
kaasboer09 @Alxndr15 juni 2023 17:50
Het is niet één op één te vergelijken, want het neurale netwerk van een AI is ook véle malen simpler dan dat van een volwassen mens.

Stel je hebt nog nooit een kip gezien, en krijgt één duidelijke foto van een kip, en krijgt de rest van de dag om deze foto te bestuderen. Grote kans dat jij morgen op straat een kip herkent als deze de weg zou oversteken.

Als mens karakteriseer je data (bijv een foto) op heel veel verschillende parameters. Kleur, vorm, gradients, textuur, etc. En waarschijnlijk onbewust een veelvoud meer dan je zelf zou kunnen beschrijven.

Kunstmatige intelligentie is nog niet zo ver, en karakteriseert een object op veel minder parameters, dus heeft het ook ongelofelijk veel data nodig om de (statistische) verschillen te kunnen herkennen.

Neemt niet weg dat ik van mening ben dat vroeg of laat AI de functie van diagnose compleet kan overnemen. Maar daar zijn we nu nog niet.
Alxndr @kaasboer0915 juni 2023 17:56
Ik zou zeggen zoek er eens wat over, ze zijn hier al jaren mee bezig en de laatste berichten zijn dat 'AI's er nu al veel beter in zijn dan mensen.
kaasboer09 @Alxndr15 juni 2023 19:54
Ja, voor bepaalde ziektes is dat het geval. Ik schreef daarom ook “AI de functie van diagnose compleet kan overnemen.”

AI kan nog steeds niet de volledige functie overnemen van een huisarts. En de reden is nou precies wat ik in mijn vorige comment schreef: de trainings sets (data) zijn simpelweg nog niet breed genoeg. Het trainen van een neuraal net voor het herkennen van één ziekte is een giga klus (e.g. héél veel plaatjes van héél veel verschillende kippen).

Een mens kan veel minder data verwerken. Maar, een mens haalt ook meer informatie uit minder data.
Alxndr @kaasboer0915 juni 2023 20:06
Je quote jezelf lekker selectief:
Neemt niet weg dat ik van mening ben dat vroeg of laat AI de functie van diagnose compleet kan overnemen.
Je hoort mij ook nergens zeggen dat AI (op dit moment) een arts compleet kan overnemen, net als in ieder ander veld is AI een gereedschap. Gereedschap wat in de handen van een gekwalificeerde professional erg nuttig kan zijn. Dat neemt niet weg dat AI's nu al beter zijn in veel, en dit soort, taken.

Het lijkt mij vanzelfsprekend dat het (voorlopig) altijd nog een arts is die de uiteindelijke beslissing neemt en de verantwoordelijkheid draagt.
kaasboer09 @Alxndr15 juni 2023 21:25
Ik zeg ook nergens dat jij dat zegt. Het is slechts aan toevoeging van mijn kant 🙂 Maar even back to basics dan. Dit bericht gaat over een app die "verschillende huidziektes" kan identificeren. Nu terug naar jouw eerste post waar ik op reageerde:
En huisarts die iedere dag 10 patienten met een huidaandoening ziet, heeft als ie met pensioen gaat rond de 100.000 gevallen gezien.

Een tool als deze is kan die 100.000 afbeeldingen waarschijnlijk in een fractie van een seconde analyseren en is bovendien getraind met miljoenen foto's.
Het feit dat een neuraal netwerk getraind is met miljoenen foto's betekent niet per definitie dat het betere diagnoses stelt dan een arts, juist omdat niet dezelfde hoeveelheid en type data uit een afbeelding wordt gehaald.

Vandaag bestaan er modellen voor slechts een fractie van alle ziektes om vervolgens betrouwbaar geidentificeerd te worden dmv machine learning (of traditionele CV). Nu kan het algoritme best getraind zijn op miljarden afbeeldingen, als vandaag jouw ziekte niet in de trainingsdata zit dat heb je pech, en riskeer je een false-negative.

Het risico op een false-negative (of positive) heb je natuurlijk net zo goed met een arts. Maar na 100.000 patienten is de variabiliteit van zijn dataset gegarandeerd groter dan de som van alle trainingsets die vandaag in productie zijn. Simpelweg omdat er nog niet voldoende modellen adequaat gelabeld zijn. Maar dit gaat natuurlijk veranderen.

[Reactie gewijzigd door kaasboer09 op 22 juli 2024 18:19]

Deruxian @Alxndr15 juni 2023 18:55
Hier klopt helemaal niks van
Jrz @Alxndr15 juni 2023 19:48
Ik heb het net geprobeerd.. van mij mag google een tik op de vingers krijgen over dit bericht.

Ja, hij herkent dat het een huid is. Maar de matches slaan nergens op. Zeer gevaarlijk om zo’n bericht te publiceren.
Scarabeast @Alxndr15 juni 2023 20:02
Dan moet je er wel vanuit gaan dat de afbeeldingen gematcht worden aan de juiste aandoening tijdens het trainen van een algoritme. Daar zit ook . Plus dat een aandoening zich soms op verschillende manieren kan uiten. Daarbij komt dat voorgeschiedenis of andere beïnvloedende factoren ook van invloed kunnen zijn. Neemt niet weg dat ik wel potentie zie in een algoritme, zeker als het gaat om weinig voorkomende aandoeningen. Het zou een arts zeker scherp houden.
Pasc66 @Alxndr15 juni 2023 22:13
Het is al bewezen dan Watson (IBM) beter en sneller kanker kan herkennen dan een specialist. De reden waarom dit niet doorgezet is, is omdat het stukliep op data-privacy… go figure…
Tielenaar @wezzley15 juni 2023 16:07
Zou je denken, maar ik heb regelmatig vage huiduitslag en de huisarts wist ook niet daar dat door kwam. Bleek een allergische reactie te zijn door een plant in mijn tuin. Uitgevonden simpelweg door een app te gebruiken die planten kan identificeren.
Milanobrotchen @Tielenaar15 juni 2023 16:41
Precies, huisartsen weten niet altijd alles. Dus het is kij handig om dit te gebruiken, en daana ter confirmatie naar de huisarts te gaan. Meer info al is het van Google lens is altijd handig.
Verwijderd @Milanobrotchen15 juni 2023 16:47
Bij enige twijfel altijd om een referentie naar de dermatoloog vragen.
rr7r @Verwijderd15 juni 2023 18:29
* Bij geen diagnose een verwijzing naar een specialist(ischer) arts vragen.
NEK @Tielenaar15 juni 2023 16:13
100% mee eens.
Ryen @wezzley15 juni 2023 16:10
Weet je wie het nog veel beter kan? je huisarts.
Ik betwijfel of de huisarts het véél beter kan. AI is behoorlijk goed in het herkennen van dergelijke patronen. Controle achteraf van de AI door de huisarts lijkt me echter geen slecht idee.
yvo_duh @wezzley15 juni 2023 16:20
Naast de vele andere commentaren die er al bij staan, in vele landen is de huisarts minder toegankelijk of betaal je een godsvermogen voor een simpel bezoekje.
Als mijn telefoon kan zien wat voor plek ik op mn huid heb en dit kost mij nog geen minuut, waarom zou ik dan nog vrij regelen met werk voor een afspraak maken bij de huisarts, die je mogelijk weer door stuurt naar een dermatholoog?
telenut @wezzley15 juni 2023 16:17
verschillende dermatologen zullen dit al tegenspreken...
de AI is hier al zeer goed in geworden. Of die van Google dit ook is kan ik niet zeggen natuurlijk.
Maar als Google zegt: laat het maar eens controleren, zou ik het toch maar eens laten controleren.
Derper @telenut15 juni 2023 17:06
Maat van mij is arts (cardioloog). Hij voert wel eens een diagnose die ze maken achteraf in op een AI om te zien of die het correct heeft. Tot nu heeft de AI nog geen fout gemaakt (en de arts ook niet denk ik dan)
rob12424 @Derper15 juni 2023 17:21
Vergeet een paar dingen niet AI maakt vaak een vergelijking. Met een directe kopie of iets dat er op lijkt. (En zal waarschijnlijk aardig aan de veilige kant zitten. En die vergelijking is vaak ingevoerd door tientallen huisartsen en experts.

Een mens maakt een kopie uit zijn eigen herinnering en vergelijkt. En dat komt vaak uit de kennis van een paar.

Dit wil nog niet zeggen dat 1 van beiden feilloos is
redtails @Derper15 juni 2023 17:52
iets met vals-positief versus vals-negatief

een cardioloog ziet zelden gevallen die vals-positief zijn (= er is iets serieus mis met uw gezondheid, het leek initieel met uw hart te maken te hebben, maar dat blijkt niet zo te zijn)
Bzzje @telenut15 juni 2023 17:54
Zelfs duiven kunnen dit soort dingen al hartstikke goed

https://nos.nl/op3/artike...-borstkanker-te-herkennen

Ik heb niet zo zeer de angst voor de AI, maar eerder 'wat doet google er mee?'
Als ik 1x een stofzuiger zoek krijg ik de rest van het jaar daar reclames voor; dat hoef ik niet voor huidaandoeningen.
Oon @wezzley15 juni 2023 16:04
Dan moet die je wel willen zien, veel huisartsen tegenwoordig vragen dan om een foto te mailen..
Ik verstuur liever een foto van mijn balzak naar Google dan naar de onbeveiligde mailbox van de huisarts die open staat op de Windows XP computer bij de onbemande balie waar iedereen zo bij kan :)
Robbierut4 @Oon15 juni 2023 16:12
Dan moet die je wel willen zien, veel huisartsen tegenwoordig vragen dan om een foto te mailen..
Ik verstuur liever een foto van mijn balzak naar Google dan naar de onbeveiligde mailbox van de huisarts die open staat op de Windows XP computer bij de onbemande balie waar iedereen zo bij kan :)
Voor zover ik weet gebruiken alle huisartsen een beveiligd platform om berichten te sturen en te ontvangen. Niet gewoon een email.

En als bij jou huisarts dat niet zo is en er een balie is waar iedereen bij kan, zou ik op zoek gaan naar een andere.
Oon @Robbierut415 juni 2023 16:42
Nee hoor, ik weet van in ieder geval vier huisartsen dat ze gewoon mail gebruiken, inclusief een in een stad waar een stuk of 8 huisartsen zaten. Niks beveiligd platform, gewoon een mailtje sturen met foto's erbij.
Nicap @Robbierut415 juni 2023 17:11
Mijn huisarts gebruikt ook gewoon een regulier mailadres. Gmail welteverstaan.
In elk geval voor de communicatie van de recepten.
Caelorum @Nicap15 juni 2023 18:38
Prutsers dan. Die systemen horen allemaal met elkaar te kunnen communiceren. Neuroloog met kinderarts, kinderarts met huisarts bijv. Hell, mijn huisarts gebruikt zelfs een systeem waar de tandarts ook nog op kan aansluiten. (dat wil overigens niet zeggen dat ze zomaar elkaars gegevens kunnen inzien).
Nicap @Caelorum15 juni 2023 20:43
Ik ben het er ook niet helemaal mee eens, maar het is mij nog niet erg genoeg om daardoor over te stappen.
Het is een kleine praktijk, wat natuurlijk geen excuus is. Ze lopen met meer dingen wel achter. Behalve met haar Audi Q7 dan 😔
Loei123 @Oon15 juni 2023 16:12
Maar nu zet jij ook publiekelijk op internet dat er iets op je balzak zit. :*)
Oon @Loei12315 juni 2023 16:49
Nee, ik noemde maar een voorbeeld, maar dan nog zou ik liever hier op Tweakers een topic openen met foto en al om advies te vragen dan dat ik die foto naar de huisarts zou mailen, hier krijg ik in ieder geval van meerdere mensen antwoord en niet alleen van één huisarts die er drie seconden naar kijkt en dan een cremepje voorschrijft.
Fred6er @Oon15 juni 2023 17:33
In plaats daarvan krijg je allerlei tips en oplossingen uit oma's tijd die de kwaal uiteindelijk niet doen verhelpen maar verergeren.
t4600c @Oon15 juni 2023 16:33
Windows XP is een beetje overdreven toch? zie steeds vaker Vista voorbij komen daar.
theduke1989 @t4600c15 juni 2023 16:45
Eerder windows 7 toch. Of bij vele nu ook windows 10. Bij mijn huisarts hier in Duitsland hebben ze windows 10. Dus doen ze toch iets goeds?

Moet ook wel aangezien er teveel problemen waren dat de IT van ziekenhuizen, huisarts naar Linux moest migreren. Gelukkig niet gebeurd.
xFeverr @Oon15 juni 2023 16:37
Mijn huisarts zit in een gebouw met andere huisartsen en die hebben een heus callcenter in dat gebouw zitten waar verder niemand bij kan komen. En de vrouw aan de balie heeft geen flauw idee waarvoor je komt. Die weet alleen dat je komt en in welke wachtkamer je kan zitten. Dit alles geeft mij toch meer vertrouwen in dat de huisartsen toch hun best doen om mijn privacy te waarborgen.

Dit in tegenstelling tot mijn vorige huisarts waar belletjes gewoon bij de balie binnen kwamen en waar je rustig mee kon luisteren terwijl je in de naastgelegen wachtkamer zit.

"En waar zit dat plekje dan precies op uw balzak?"
"Wat is uw geboortedatum? 28 februari 1989."
"in de kalverstraat?"
etc.
Oon @xFeverr15 juni 2023 16:44
Ja dat laatste is dus hier gewoon de standaard. Onze oude huisarts had dan op z'n minst een wachtkamer met een glazen deur, een klein halletje, en dan een balie met ook zo'n glazen schuifplaat ervoor, en die waren over het algemeen zo netjes om die plaat ook dicht te schuiven als ze aan het telefoneren waren. Maar ook daar vaak genoeg hele gesprekken mee kunnen luisteren terwijl ik bij de balie stond te wachten.

Ik denk dat de meeste mensen echt overschatten wat de standaard is, want een huisarts die het zo goed op orde heeft als jouw nieuwe huisarts is de uitzondering, en eigenlijk alleen bij grotere/samengevoegde praktijken.
Milanobrotchen @Oon15 juni 2023 16:42
Dus liever op tweakers die foto dan naar de huisarts. :)
Oon @Milanobrotchen15 juni 2023 16:47
Ik denk niet dat mensen hier op een foto van mijn edele delen zitten te wachten, maar liever dan de huisarts hier in de buurt, ja.
Dark Angel 58 @Oon15 juni 2023 17:27
Serieus??? je maakt een foto van je balzak en het naar Google sturen... :') Google de grote privacy schender??? :')
LurkZ @Oon15 juni 2023 17:33
Hier via een platform waar je via digid op inlogt.
evilution @Oon16 juni 2023 08:31
Ik heb eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt dat de huisarts mij niet wilde zien. Er is ook gewoon een bemenste balie. Maar goed, deze praktijk is dat ook niet overgenomen door Co-Med of andere commerciële bloedzuiger.
Verwijderd @wezzley15 juni 2023 16:18
Weet je wie het nog beter kan dan je huisarts? Een dermatoloog.
stimpyMGS @Verwijderd15 juni 2023 17:52
Maar nog steeds minder goed als een goed getrained AI model
Andros @wezzley15 juni 2023 16:06
Als je die hebt en als die nog tijd heeft kan dat ja. De werkdruk bij huisartsen is nu al enorm en er zijn er steeds minder. Dan is dit beter dan niets, zie het als een indicatie, niet als een diagnose.
barbarbar @wezzley15 juni 2023 16:07
SkinVision app, wordt door veel zorgverzekeraars ook vergoed.
RoamingZombie @barbarbar15 juni 2023 19:38
SkinVision doet alleen huidkanker aandoeningen. Net nog gecheckt. Volgens mij is de insteek van Google breder.
ultimasnake @wezzley15 juni 2023 17:26
Sorry ik wil niet onrespectvol doen naar huisartsen en wil ze ook zeker niet over 1 kam scheren... Maar doorgaans is mijn ervaring dat een Huisarts van alles eigenlijk niets weet (Jack of all trades, master of none)...

Mijn vrouw is dermatologisch assistente en haar moeder werd bij vlekjes op haar borstkas geadviseerd door heer om hier naar te laten kijken omdat het kwaadaardig kon zijn en dan begin je bij de huisarts. Huisarts 1 zag er niets kwaads in, Huisarts 2 voor de second opinion wimpel het weg als 'sproetjes', na aandringen toch naar het ziekenhuis en 'asap' geholpen omdat het omdat het kwaadaardige melanomen waren.... Mijn vrouw ziet dagelijks mensen die met een totaal verkeerd ziektebeeld naar de dermatologie worden gestuurd omdat de huisarts gewoon niets weet.
batteries4ever @wezzley15 juni 2023 17:37
Ik vind je vertrouwen in je huisarts ontroerend, maar die artsen moeten ook verstand hebben van oorinfecties, hartproblemen, gewrichten, nieren enz. Het zijn geen domme mensen maar je kunt nou eenmaal niet van al die dingen verstand hebben, huisartsen zijn eerder voor eenvoudige zaken en een soort van filter richting specialisten - die dan overigens ook nog genoeg problemen hebben huidaandoeningen correct in te schatten.

Zie het als een zelfrijdende auto: gaat ook weleens mis, soms op rare zaken, maar de vraag is of het niet vaker goed gaat dan menselijke bestuurders. Als je dan ook nog een gang naar huisarts uitspaart is het een aardig alterniatief. Hint: beide gaat wellicht nog beter.
HerrPino @wezzley15 juni 2023 18:11
Daar ga je de fout in. AI is vaak al beter. AI blijft doorleren en ziet mogelijk meer gevallen voorbij komen in 1 week dan een huisarts in zijn/haar hele leven. AI kan soms zelfs patronen zien en andere aandoeningen die voor een mens niet te zien zijn.
DeDooieVent @wezzley16 juni 2023 05:43
Hou alsjeblieft op. Mijn vrouw wordt op dit moment behandeld voor uitgezaaid melanoom wat volkomen onnodig was geweest als de huisarts in oktober een biopt had genomen in plaats van haar naar huis te sturen nadat ze met haar app had gediagnosticeerd dat het een wratje was.

Pas na lang aandringen werd ze dan in februari dit jaar doorverwezen naar de dermatoloog, waarna meteen het hele circus begon. Hoe we in hemelsnaam zo lang hadden gewacht.

Dank u dokter app, bravo!
Yellow @wezzley15 juni 2023 16:04
Indien het geen haast heeft, kan ik pas een afspraak inplannen voor over een week. (bij mijn huisarts in ieder geval...) Of ik moet een foto sturen via MedGemak.

[Reactie gewijzigd door Yellow op 22 juli 2024 18:19]

Dazzyreil @wezzley15 juni 2023 16:10
Ja denk je? Valt waarschijnlijk wel mee hoeveel beter een huisarts daarin is.
VNA9216 @wezzley15 juni 2023 16:13
Dan moet je zoals in mijn situatie wel even 90-100 km willen reizen, ik sta al meer dan een jaar op een wachtlijst, en een huisarts 1 km verderop heeft wel plek, maar mag me niet aannemen want "je zit niet in ons postcode gebied", dus dikke pech als je eens voor iets kleins heen moet. (of iets dat voor je gevoel geen haast heeft).
Eerst namen ze jaren geen mensen aan vanwege covid, en nu dat over is heb je nog steeds pech. |:(
Alxndr @VNA921615 juni 2023 16:30
Hoe zit een huisarts 1 km verderop niet in je postcode gebied, maar eentje 100 km verderop wel? :?

Ik zou als ik jou was over de grens gaan kijken, is de zorg in Duitsland niet veel minder overbelast?
VNA9216 @Alxndr15 juni 2023 16:37
Die 100 km is 50 km heen en 50 terug, en dat is mijn oude huisarts, en die is "verplicht" om me aan te houden tot de huisarts hier het over neemt. Zij zijn er ook niet blij mee, want ze willen eigenlijk dat de huisarts wel bij je langs kan als er een goede reden voor is.
Sinester @Alxndr15 juni 2023 16:39
Hoe zit een huisarts 1 km verderop niet in je postcode gebied, maar eentje 100 km verderop wel?
Heel simpel, als je verhuist ben je niet automatisch je huisarts kwijt

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 18:19]

Alxndr @Sinester15 juni 2023 17:50
OK da's dan een andere postcode, maar een 1 km verderop lijkt me niet. Bovendien is een huisarts verplicht je aan te nemen? (laatste keer dat ik in NL verhuisde in ieder geval wel, die praktijk zat officieel ook vol)
pepsiblik @wezzley15 juni 2023 16:21
Alleen die huisarts kost veel meer moeite en is niet gratis. Die app gaat een stuk sneller en goedkoper.
Casejunky @wezzley15 juni 2023 16:23
Je moet niet raar staan te kijken of je huisarts die googled het ook.
cheetahrunout @wezzley15 juni 2023 16:25
Weet je wat nog beter is? Je huisarts met een app die hem een indicatie kan geven. Kan hij er eventueel een behandeling bij bedenken.
ragcage @wezzley15 juni 2023 16:29
Huisartsen zijn vaak zwaar ondergeschoold en houden zich vaak niet bezig met nieuwe trainingen om on top of their game te blijven. Slechte zaak vind ik dat.

Over enkele jaren kom je bij de huisarts en zijn robot assistent controleert je even, hoe je loopt, je range of motion, analyseert je labs en weet een stuk preciezer te formuleren wat er aan de hand is dan je huisarts die dan met zijn handen in zijn haar zou zitten. :)
ilaurensnl @wezzley15 juni 2023 16:45
Waarom niet beide? genoeg mensen die zeggen van ach is vast niet erg en die niet naar de huisarts gaan; dit geeft ze tenminste een optie om toch om toch te scannen als ze niet gaan (too lazy like me...)

Maar goed extra bevestiging is altijd mooi; huisartsen kunnen foutjes maken, AI kan foutjes maken de kans dat beide het fout hebben is een stuk kleiner; hier praat ik over initieel vinden van een probleem.
Duke of Savage @wezzley15 juni 2023 16:55
Tot dat je er achter komt dat je huisarts ook alles googelt.
WillySis @wezzley15 juni 2023 17:05
Het is een snelle manier om eerst zelf even te kijken wat er aan de hand kan zijn. Google heeft de functie al behoorlijk lang (wordt ook door specialisten gebruikt) en het werkt verrassend goed. Mijn moeder had misschien veel langer geleefd als die functie er eerder was. Een zwager heeft juist zijn leven aan zo'n foto-interpretatie te danken. Beide hadden dezelfde soort, zeer aggressieve huidkanker.

Een verdachte melding van Google Lens kan juist een aanleiding zijn naar de huisarts te gaan, ipv af te wachten of als onbelangrijk af te doen. De huisarts is prima in staat om als second opinion te dienen en kan bovendien de vervolgstappen in gang zetten.
Jeffrey87 @wezzley15 juni 2023 17:18
Helemaal mee eens.

Volgens dr. Google heb je vrijwel altijd een dodelijke ziekte.

[Reactie gewijzigd door Jeffrey87 op 22 juli 2024 18:19]

BlueBird022 @wezzley15 juni 2023 17:20
Hoe miljardairs ons afhankelijk proberen te maken van hun diensten. Niet omdat ze geven om zorg voor mensen, maar geven om invloed uit kunnen oefenen en winstmaximalisatie. Als het failliet gaat hebben mensen er ook niets meer aan. Net zoals ziekenhuizen die failliet gaan.
snaderhtpc @wezzley15 juni 2023 19:23
En een dermatoloog kan dat nog veel beter. Probleem is dat mensen vaak te laat gaan. Als een stukje software erbij kan helpen om toch de eerste stap naar een arts te maken, dan zie ik alleen maar voordelen. In het beste geval ging je voor niets... Of zoals mijn dermatoloog altijd zegt: liever 10x teveel gecontroleerd dan 1x te weinig.
david-v @wezzley15 juni 2023 19:25
Weet je wie het nog veel beter kan? je huisarts.
Ik denk dat een huisarts je bij een "rare" vlek je doorstuurt naar de dermatoloog, ofwel de specialist, en de kans is zeer groot dat dermatologen steeds meer gebruik gaan maken van AI die getraind is met miljoenen fotos van huidaandoeningen om een betere diagnose te stellen. Uiteindelijk krijg je wel een biopsie en die gaat naar het lab voor analyse.
Mizgala28 @wezzley15 juni 2023 20:45
Als je huistarts je niet eerst 1,5 tot 2 weken laat wachten omdat deze te veel taken op zich heeft gekregen (bedankt overheid en verzekeraars), en dus te veel patienten heeft (waaronder veel ouderen die extra zorg vereisen) en die ook niet alle tijd heeft om iedereen even veel tijd te geven.

Nou zullen er vast wel mensen zijn die een huisarts hebben zonder deze probleem, maar zelfs waar ik woon (een stad met ruim 70k inwoners) is dat hier een issue, nog erger als je net als mijn ouders in een afgelegen dorp woont.

Nou zeg ik niet dat deze tool beter dan een huisarts is, mijn "rant" gaat er meer over dat de huisarts vaak de tijd niet heeft, en dus je misschien onnodig lang moet wachten op een antwoord wat je huisaandoening eventueel kan zijn.

en dan begin ik er niet erover dat bepaalde huisartsen niet verder dan hun neus lang is kijken, zelf geen last van maar ik heb er in het verleden te veel van gezien

Overigens, mijn vorige huisarts bijvoorbeeld was nog zo'n type die altijd als eerste vraag stelt of je het op het internet hebt opgezocht, en zo niet dan mocht je dat eerst doen.

Geweldig /s

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 18:19]

aronspa @wezzley15 juni 2023 22:07
Nee hoor. ai kan dit vele malen beter omdat deze "gevoed" wordt met duizenden voorbeelden van goede en slechte plekjes. Een huisarts heeft deze ervaring niet.
Stijnvi 15 juni 2023 16:48
Buiten de bezwaren rondom privacy is dit natuurlijk een fantastische ontwikkeling.
Google kan hun algoritmes vullen met miljoenen voorbeelden van zowat iedere mogelijke huidaandoening.
Volgens het Huidfonds zijn er meer dan 3.000 huidaandoeningen.
Van menig arts is natuurlijk niet te verwachten dat hij/zij deze perfect kan onderscheiden.
Bovendien kunnen deze algoritmes gevoed worden met data van mensen alle mogelijke huidskleuren en huidtypen, waardoor nog preciezere diagnoses mogelijk zijn.
Zeker voor mensen uit een minderheid is dit waardevol, aangezien de lokale artsen hier nog minder ervaring mee hebben.
Tot slot ontlast dit het zorgstelsel natuurlijk tot op zeker hoogte en zal het flink in de kosten schelen.

Dit soort apps bestaan al langer, maar kosten vaak geld, en zullen een minder grote database hebben.
Google is voor bijna iedereen toegankelijk, en heeft gebruikers over de hele wereld, waardoor zij nog meer data zullen hebben.
TheBlackbird 15 juni 2023 18:35
Soms moet je maanden wachten voor een afspraak met een dermatoloog. Apps als deze zijn dan ook super nuttig. Of je jouw dermatologische problemen wil delen met Google is natuurlijk een andere zaak.

Afgelopen week was ik toevallig bezig met het trainen van FastAI op een dataset van 10.000 dermatoscopische foto's, en na wat training slaagt mijn model erin om met 88% accuraatheid melanoom te detecteren. Een gemiddelde dermatoloog haalt een accuraatheid van 77%...

Kortom, dit soort technologie is enorm nuttig om een snelle, eerste diagnose te kunnen stellen. Hoe breder beschikbaar, hoe beter. Het zou zelfs een taak kunnen zijn voor de overheid om zoiets te voorzien voor z'n bevolking, want kanker vroeg detecteren spaart veel geld (en leed) uit.
NoSugar 15 juni 2023 18:36
Maar wie is er aansprakelijk wanneer de software een false negative geeft? Aangezien algemene voorwaarden niet altijd bindend zijn.
The Zep Man
@NoSugar15 juni 2023 19:31
Maar wie is er aansprakelijk wanneer de software een false negative geeft? Aangezien algemene voorwaarden niet altijd bindend zijn.
Direct bij het resultaat:
"Dit is geen medisch advies. Neem contact op met een arts. Bevat geen toegevoegde kleur-, geur- en smaakstoffen. Kan sporen van lactose, gluten, noten en pinda's bevatten. Geld lenen kost geld. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Geniet, maar drink met mate. Waag gerust een gokje maar zet jezelf niet op het spel. Etc., etc."

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:19]

Bas_f 15 juni 2023 22:08
Per wanneer komt dit dan beschikbaar in Google Lens?
JulianvDijk 15 juni 2023 16:02
Opzich niet verkeerd. Ik wilde laatst van skinvision gebruik maken maar die is nu alleen bij bepaalde zorgverzekeringen beschikbaar.
barbarbar @JulianvDijk15 juni 2023 16:10
Eenmalig kost 7,75 volgens mij. Was al eens bij de huisarts geweest maar vond het niet nodig er iets aan te doen. Tijdje later met skinvision analyze gedaan en hiermee naar de huisarts gegaan, toen is het wel weggesneden. Niks ten nadele van de huisarts, was een plekje wat al een tijdje slecht geneesde, huisarts had het later waarschijnlijk ook nog wel weg willen halen.
Bekers 15 juni 2023 16:28
Ik vind Google Lens geweldig voor het vertalen van teksten en identificeren van bloemetjes en diertjes, maar ik ga echt m'n mogelijke huidaandoeningen niet delen met Google... Ik Google ook bewust nooit op ziektekenmerken, pijntjes, kwaaltjes, etc. Buiten het feit dat als je dat allemaal leest je het gevoel hebt dat je morgen overlijdt, ga ik ze die data zeker niet actief voeren.
DeltaJuliett 15 juni 2023 16:52
Heel leuk maar willen dat we dadelijk afhankelijk worden van Google voor dit soort functionaliteiten.
Top dat het kan maar de privacy bezwaren, anti-trust bezwaren en historische geschiedenis meegenomen maakt dat ik minder enthousiast ben dan ik in het verleden zou zijn.
langestefan @DeltaJuliett15 juni 2023 17:04
Grootste probleem is om genoeg foto's te verzamelen om een representatieve trainingset te bouwen. Denk aan huidskleur, belichting, camera, type huidaandoening en progressie daarvan etc. etc. Medische data verzamelen is ook gewoon heel erg duur en gebonden aan zware privacy wetgeving, dus helaas zijn er maar een paar bedrijven die de mogelijkheden hebben om zo'n dataset te bouwen zonder gigantische investeringen te doen en google is daar 1 van.

[Reactie gewijzigd door langestefan op 22 juli 2024 18:19]

g_v_rijn @DeltaJuliett15 juni 2023 17:15
Neem jij al jouw beslissingen op basis van 1 bron ?
DeltaJuliett @g_v_rijn15 juni 2023 22:21
Nee. Dat zou behoorlijk achterlijk en hypocriet zijn.
dimdek 15 juni 2023 22:23
En nu kan Google meteen met je bank regelen dat het niet verstandig is om je nog een lening te verstrekken. Handig hoor.
Bas_f @dimdek15 juni 2023 23:15
Zeker. En je krijgt opeens ook allemaal mooie aanbiedingen voor kisten, rouwstukken en uitvaartverzorging. :)

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