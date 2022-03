Google haalt 'afbeelding zoeken in Google' uit contextmenu Chrome

Google heeft de optie om een afbeelding te zoeken in Google Images uit het contextmenu van Chrome gehaald. Wie nu rechtsklikt op een afbeelding, krijgt een optie om de afbeelding op te zoeken met Lens.

Het opzoeken van een afbeelding via Google Images is nog steeds mogelijk via de website van de zoekmachine, maar de optie is niet meer beschikbaar in de browser, zegt GHacks. De functie zit nog in Chrome 99, maar is al niet meer te vinden in testversies.

Op dezelfde plek staat nu de optie om een afbeelding te zoeken via Lens. Dat is een Google-functie om meer context over een afbeelding te krijgen. Het is onbekend waarom de zoekgigant de wijziging heeft doorgevoerd. Google heeft daarover geen uitleg gegeven. Er bestaan Chrome-extensies die de optie terugbrengen in de browser. Ook sommige alternatieve browsers hebben de functie aan boord.