Hoogste Braziliaanse rechter heft verbod op Telegram op

De hoogste Braziliaanse rechter heeft het verbod op Telegram opgeheven. De chatapp voldeed aan de eisen van de rechter voor het blokkeren van desinformatie. Het bedrijf achter de app zegt de e-mails van het gerechtshof gemist te hebben.

Telegram is nooit onbeschikbaar geweest in Brazilië, omdat providers vijf dagen hadden om aan het verbod te voldoen, zegt The New York Times. Telegram belooft in Brazilië de honderd populairste kanalen actief te gaan monitoren in aanloop naar de presidentsverkiezingen in oktober. Ook gaat de app geverifieerde informatie promoten en onjuiste posts als zodanig markeren.

Telegram zei al eerder de mails niet te hebben gezien. De chatapp stelde voor een speciaal ingesteld e-mailadres te gebruiken voor takedown requests, maar het gerechtelijke apparaat bleef mailen naar het algemene Telegram-adres. Telegram zou de e-mails in die inbox over het hoofd gezien hebben en daarom geen gehoor hebben gegeven aan de verzoeken.