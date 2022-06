Telegram-topman: Premium-variant van app komt deze maand - update

Telegram-oprichter Pavel Durov heeft inzicht gegeven in wat Telegram Premium gaat inhouden. De komst van Telegram Premium was al uitgelekt, maar er was nauwelijks officiële informatie. Volgens Durov blijven alle bestaande features gratis en komt Premium deze maand nog.

Telegram 8.4 (geen Premium-features te zien)

Daarnaast vertelt Durov dat er nog 'meer dan genoeg gratis features onderweg zijn'. Telegram Premium zal gebruikers meer 'features, snelheid en bronnen' bieden. Ook zullen Premium-gebruikers bepaalde nieuwe features als eerste krijgen; daar gaat het dus om de features die later gratis beschikbaar komen.

Over de daadwerkelijke inhoud van het Premium-pakket wijdt Durov niet veel uit. Wel valt uit zijn Telegram-bericht op te maken dat 'extra grote documenten en media' eronder vallen en dat Premium-gebruikers exclusieve stickers en berichtreacties kunnen plaatsen. Die laatste behelst dan vermoedelijk custom-emoji's.

Ook vertelt Durov dat gebruikers van de gratis vorm van Telegram op bepaalde manieren mee zullen profiteren van Telegram Premium-gebruikers. Die laatste groep kan grotere bijlagen verzenden, maar iedereen kan die ontvangen. Een precies maximum is niet bekend. Ook kunnen gebruikers met een Premium-reactie op een bericht komen als een Premium-gebruiker die reactie al heeft gegeven.

Een prijs voor de aanvullende functies van de messaging-app geeft Pavel Durov op dit moment niet. Telegram begon al eerder met het aanmunten van zijn app in de vorm van advertenties op de zogenaamde 'one-to-many'-kanalen. Durov voegt nu toe dat hij liever heeft dat de inkomst van Telegram uit Premium-gebruikers komen en niet van adverteerders.

Telegram concurreert met apps als WhatsApp en Signal. Een groot verschil tussen Telegram en de rest is dat end-to-endencryptie standaard niet ingeschakeld staat bij de app. Wel biedt Telegram weer meer functies, zoals een downloadmanager, spoilerfunctie, profielvideo's en accounts die niet aan telefoonnummers gekoppeld zijn.

Update, zondag: in een eerdere versie van dit artikel stond dat een releasedatum nog niet bekend was. Durov meldt in zijn post echter dat Premium deze maand zijn intrede doet. Het artikel is aangepast.