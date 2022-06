Telegram voegt downloadmanager toe

Telegram heeft zijn chatapp voorzien van een aantal nieuwe functies, waaronder een downloadmanager. Daarin kunnen gebruikers downloads pauzeren of voorrang geven. Sinds 2020 is het al mogelijk om bestanden van maximaal 2GB te versturen via Telegram.

Als Telegram-gebruikers een download beginnen, krijgen ze een nieuw icoontje te zien in het zoekveld. De downloadmanager kan geopend worden door daarop te klikken. Als er meerdere downloads tegelijk bezig zijn, is het mogelijk om in dit scherm de prioriteit te wijzigen en ook kunnen downloads gepauzeerd worden. Verder worden recente downloads weergegeven. Telegram biedt al jaren de mogelijkheid aan om onderling grote bestanden te versturen. Sinds 2020 is de bestandslimiet 2GB. Het beheer van bestanden via de Files-tab is ook verbeterd. Die toont voortaan ook recent verzonden bestanden en laat gebruikers bestanden zoeken op naam.

Ook vernieuwt Telegram het menu voor het toevoegen van bijlagen aan een bericht. Bij het selecteren van meerdere foto's en video's kunnen gebruikers voortaan een preview zien van hoe dat eruit zal zien in de chat. Vervolgens kan er geschoven worden met de gekozen media. In de iOS-versie van de app is het bijlagenmenu volledig opnieuw ontworpen, zodat het overeenkomt met dat van de Android-versie.

De update maakt het voor gebruikers ook mogelijk om een link te delen met een telefoonnummer, waarmee anderen direct een Telegram-chat kunnen beginnen. Dat werkte voorheen alleen met de gebruikersnaam. De links gebruiken het t.me/+123456789-formaat, waarbij de internationale notering van het telefoonnummer gebruikt moet worden. Volgens Telegram verschijnt de update op vrijdag.