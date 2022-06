Nieuwe AMD Ryzen-desktopprocessors verschijnen bij webwinkels

Er zijn verschillende onaangekondigde AMD Ryzen-cpu's voor desktops verschenen bij Europese retailers. Webwinkels noemen onder meer de Ryzen 7 5800X3D en de Ryzen 7 5700X, waarover al langer geruchten rondgaan. De chips zouden in april uitkomen.

De nieuwe processors zijn vroegtijdig verschenen bij verschillende Franse webwinkels, merkte techwebsite VideoCardz op. Onder meer 2Compute noemt deze nieuwe processors op zijn website, die worden aangeduid met eerder uitgelekte productcodes. Bij veel van de processors worden al prijzen genoemd. Het is mogelijk dat deze prijzen afwijken van de uiteindelijke prijzen die bij de release worden gedeeld, maar ze komen wel grotendeels overeen met eerder uitgelekte adviesprijzen.

2Compute vermeldt bijvoorbeeld de prijs van de komende AMD Ryzen 7 5800X3D, met gestapeld 3D V-Cache: 518 euro, inclusief btw. Dat is iets meer dan de verwachtte prijs. Volgens eerdere geruchten krijgt de Ryzen 7 5800X3D een adviesprijs van 449 dollar. Omgerekend en inclusief btw zou dat neerkomen op 495 euro.

De verwachte AMD Ryzen 7 5700X wordt bij drie webshops vermeld, met prijzen van 316, 341 en 371 euro. Eerdere geruchten meldden een adviesprijs van 299 euro, wat omgerekend en met btw neerkomt op 329 euro. 2Compute noemt ook een Ryzen 5 5600 voor 237 euro.

Er gaan al langer geruchten rond over deze cpu's. In totaal zou AMD in april met tien nieuwe Ryzen-processors komen. Een daarvan, de AMD Ryzen 7 5800X3D, is al officieel aangekondigd. De overige modellen nog niet. Vermoedelijk gaan het om de laatste processors die AMD uitbrengt voor zijn AM4-platform. Later dit jaar stapt het bedrijf met zijn Ryzen 7000-serie over op socket AM5.