AMD brengt Ryzen 7000-cpu's op AM5-socket in tweede helft 2022 uit

AMD brengt in de tweede helft van dit jaar nieuwe Ryzen-processors uit met Zen 4-cores, die op 5nm zijn gemaakt. De Ryzen 7000-processors worden gecombineerd met een nieuwe AM5-socket en net als de sockets van Intel is dat een land grid array.

Het AM5-platform krijgt de LGA1718-socket, kondigde AMD aan tijdens zijn CES-presentatie. Ceo Lisa Su toonde een demonstratie waarbij een Ryzen 7000-processor gebruikt werd en die zou draaien op een kloksnelheid van 5GHz op alle cores. Hoeveel cores de desbetreffende chip heeft, is niet bekend.

De Ryzen 7000-processors en het bijbehorende AM5-platform zullen ondersteuning bieden voor DDR5-geheugen, net als Intels Alder Lake-processors. Daarnaast krijgt het platform ondersteuning voor PCIe 5.0. De nieuwe Intel-processors hebben dat ook, maar nog niet in huidige chipsets geïntegreerd. Of AMD dat wel zal doen, is onbekend.

Bij de AM4-socket gebruikte AMD een pin grid array. Vorig jaar werd al duidelijk dat AMD deze overstap zou maken en dat bevestigt de fabrikant nu. Daarbij zitten de pinnen op de processor. Dergelijke cpu's kunnen zonder veel druk in een socket geplaatst worden, maar er is een risico op het beschadigen van de pinnen. Bij lga-sockets is het risico op het beschadigen van de processor lager.