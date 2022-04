AMD Ryzen 7 5800X3D krijgt 64MB aan 3D V-Cache voor betere gameprestaties

AMD brengt in het voorjaar de Ryzen 7 5800X3D uit. Dat is de eerste en voorlopig enige consumentenprocessor met 3D V-Cache. Volgens AMD zorgt de toevoeging daarvan voor betere prestaties in games.

Ryzen-cpu met 3D V-Cache

Met eigen cijfers toont AMD tijdens zijn CES-presentatie dat de Ryzen 7 5800X3D in games bij een 1080p-resolutie gemiddeld 15 procent beter presteert dan de Ryzen 9 5900X. De resultaten verschillen per game, met uitschieters tot 36 procent. Ook is de cpu met 3D V-Cache sneller in games dan Intels Core i9-12900K, volgens AMD.

De Ryzen 7 5800X3D heeft acht cores met een maximale snelheid van 4,5GHz. Dat is iets langzamer dan de reguliere Ryzen 7 5800X die tot 4,7GHz gaat. Naast de 32MB aan reguliere cache heeft het nieuwe model 64MB aan 3D V-Cache. Dat is cachegeheugen dat bovenop de chip is gestapeld. De tdp is met 105W gelijk. Mogelijk zijn de kloksnelheden iets lager om de tdp gelijk te houden.

AMD toonde vorig jaar in juli voor het eerst een Ryzen-processor met gestapelde cache en beloofde toen al dat die op de markt zou komen. In november kondigde AMD ook al de derde generatie van EPYC-serverprocessors aan met 3D V-Cache.

Of AMD met meer Ryzen-processors met 3D V-Cache komt, is niet bekend. Vooralsnog is enkel de Ryzen 7 5800X3D aangekondigd. Die processor kan in reguliere AM4-moederborden worden gebruikt. In de lente van dit jaar moet de cpu op de markt komen. Dat wijst op een release in het tweede kwartaal. De adviesprijs is nog niet bekendgemaakt.